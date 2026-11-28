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اتفق الحزبان الحاكمان في ، الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على توحيد مواقفهما تجاه الحكومة الاتحادية في ، وسط تصاعد الخلافات بشأن إدارة المنافذ الحدودية والحقول النفطية.وبحسب وسائل إعلام كردية، عقد الحزبان، اليوم السبت، اجتماعاً رفيع المستوى في مدينة السليمانية، لبحث التطورات السياسية والأمنية وتنسيق موقف مشترك إزاء القرارات الأخيرة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.وشارك في الاجتماع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.وتركزت المباحثات على ثلاثة ملفات رئيسية، هي العلاقات بين الحزبين، وتوحيد الموقف السياسي تجاه بغداد، وحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2027.كما بحث المجتمعون سبل معالجة الخلافات الداخلية، تفادياً لانعكاس الانقسام السياسي على موقف الإقليم في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.وكانت خلافات حادة قد نشبت بين الحزبين خلال الأسابيع الماضية بشأن إدارة الإقليم وتشكيل حكومته، إلا أن قرارات بغداد الأخيرة دفعتهما إلى التقارب في ظل التحديات المشتركة المتعلقة بصلاحيات الإقليم وموارده الاقتصادية.ويعود التصعيد إلى قرارات اتخذها الزيدي لتوسيع سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية التي تديرها حكومة الإقليم، وتعزيز إشراف وزارة الاتحادية على الحقول النفطية في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.