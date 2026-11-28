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شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم السبت، مواجهات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، احتجاجاً على سياسات حكومته وتزامناً مع الذكرى الـ114 لاستقلال البلاد.وتحرك المحتجون من الساحة الرئيسية في العاصمة باتجاه مقر رئاسة الحكومة، قبل أن تندلع مواجهات مع ، التي استخدمت المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، بعدما رشق عدد منهم عناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة.وتأتي هذه التظاهرة في إطار موجة احتجاجات تشهدها ألبانيا منذ أواخر أيار الماضي، بدأت رفضاً لمشروع سياحي فاخر على الساحل الجنوبي للبلاد، مرتبط بشركة استثمارية أسسها ، صهر الرئيس الأميركي .واتسعت رقعة الاحتجاجات لاحقاً مع انضمام الطلاب، الذين طالبوا بتحسين مستوى التعليم والظروف المعيشية ومكافحة الفساد، وصولاً إلى المطالبة باستقالة الحكومة.وكان راما، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2013، قد رفض في تشرين الأول الماضي مطالب الاستقالة، مؤكداً احترام حكومته حق الطلاب في التظاهر السلمي.