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كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" ، اليوم السبت، أن الجيش الأميركي تصدى لنحو ست طائرات مسيّرة حلقت في محيط قاعدة "لاكنهيث" الجوية شرقي ، في 13 تشرين الثاني الجاري، وسط شبهات بشأن ارتباط الحادثة بإيران.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن القوات الأميركية نجحت في إبعاد المسيّرات باستخدام أنظمة مضادة للطائرات غير المأهولة، إلا أن القوات الأميركية والبريطانية لم تتمكن من استعادتها، ما حال دون تحديد طبيعة المعدات التي كانت تحملها.وأكد سلاح الجو الأميركي أنه تعامل مع نشاط جوي يُشتبه في أنه غير مصرح به، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار في الطائرات والمنشآت العسكرية.وتُعد قاعدة "لاكنهيث" أكبر منشأة لعمليات المقاتلات الأميركية في ، ويعمل فيها نحو 7 آلاف شخص.وتأتي الحادثة وسط مخاوف أمنية متزايدة بشأن تهديدات محتملة تستهدف قواعد عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية، فيما نفت في وقت سابق تورطها في مخططات مماثلة.وفي السياق، أعلنت مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية في منشآتها العسكرية، إذ خصصت نحو 470 مليون جنيه إسترليني لتطوير أنظمة الحماية والمراقبة والتصدي للمسيّرات.