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دخلت محاكمة في قضايا الفساد مرحلة جديدة، بعدما أوصت المحكمة المركزية في بإسقاط الاتهامات في إحدى الثلاث المرفوعة ضده، وإعادة النظر في قضية ثانية، والتوصل إلى تسوية قضائية في الثالثة.وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، أبدى القضاة شكوكاً بشأن إمكانية إدانة في القضية المعروفة بـ"الملف 4000"، التي تتعلق بمنح امتيازات لشركة اتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.كما شككت المحكمة في الأساس القانوني للاتهامات الواردة في "الملف 2000"، المتعلق بمفاوضات مزعومة بين نتنياهو وناشر صحيفة " " للحصول على تغطية إعلامية مؤيدة مقابل امتيازات تشريعية.أما "الملف 1000"، فيتعلق باتهامات بتلقي نتنياهو هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم، وهي القضية التي اقترح القضاة التوصل إلى تسوية بشأنها.وباتت المحاكمة أمام ثلاثة مسارات محتملة، تتمثل في مواصلة الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام، أو إسقاط بعض الاتهامات واستكمال النظر في القضايا المتبقية، أو التوصل إلى صفقة قضائية بين وفريق الدفاع.وقد تحمل التسوية القضائية تداعيات على مستقبل نتنياهو السياسي، خصوصاً إذا تضمنت إدانته بجريمة تنطوي على ما يعرف بـ"العار الأخلاقي"، الذي قد يحرمه من تولي المناصب العامة لمدة سبع سنوات.من جهتها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أنها ستدرس توصيات المحكمة بالتعاون مع فريق الادعاء، فيما رحب نتنياهو بالتطورات، مجدداً نفيه الاتهامات الموجهة إليه.يُذكر أن محاكمة نتنياهو بدأت عام 2020، على خلفية اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ولم تصدر المحكمة حتى الآن أحكاماً نهائية بشأنها.