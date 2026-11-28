وصل مستشار الأمن القومي الأعبودي إلى العاصمة ، السبت، بصفته مبعوثاً لرئيس الوزراء علي الزيدي، لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين تتناول ملفات أمنية وسياسية، في ظل تطورات تتصل بضبط الحدود ومكافحة التهريب وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأعلن مكتب الأعبودي وصوله إلى طهران، من دون تحديد المسؤولين الإيرانيين الذين سيجتمع بهم، فيما قال السفير العراقي لدى ياسر الحجاج، قبل الزيارة، إن المباحثات ستتناول مكافحة الإرهاب، والحد من عمليات التهريب، وأمن الحدود، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني بين بغداد وطهران.

وأوضح الحجاج أن الوفد العراقي سيبحث ملفات ذات أهمية استراتيجية وحساسية عالية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود، إلى جانب قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك وآفاق التعاون الأمني.

وتأتي الزيارة بعد تحذير وجهه محمد مخبر، مستشار المرشد ، إلى بغداد، دعا فيه إلى توخي الحذر في ملف الحدود، وعدم التحول إلى أداة لتنفيذ سياسات . وكان مخبر قد أشار إلى أن إيران وقفت إلى جانب العراق في مراحل صعبة.

وتزامنت الزيارة مع قرارات تتعلق بإغلاق معبرين في إقليم كردستان، أحدهما مع إيران في محافظة حلبجة والآخر مع ، في إطار تحرك بغداد لتولي إدارة المعابر الحدودية في الإقليم وتعزيز سلطة الحكومة الاتحادية.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أمر السلطات الاتحادية بتولي إدارة المعابر الحدودية في الإقليم، إضافة إلى إدارة حقول نفطية في أربع محافظات عراقية كانت تحت السيطرة الأمنية الكردية.

وأثارت هذه الإجراءات اعتراضات من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي اعتبرها مخالفة للتفاهمات مع بغداد بشأن معالجة الخلافات عبر الحوار وفي إطار العراقي.

كما أدت تعليق عمليات تجارية عند معبر شيخ صالح المقابل لمحافظة حلبجة إلى اضطراب حركة التجارة بين العراق وإيران، إذ أفاد نائب محافظ كرمانشاه الإيرانية للشؤون الاقتصادية حسن رستمزاد بأن نحو 300 شاحنة متجهة إلى العراق جرى تحويل مسارها إلى معابر أخرى.

ويُعد العراق من أبرز الشركاء التجاريين لإيران، إذ تُقدّر التجارة الثنائية بين البلدين بنحو 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً.