وصل أكثر من 1100 مهاجر من إلى جزيرتي كريت وغافدوس اليونانيتين خلال اليومين الماضيين، فيما عُثر على جثتين على ساحل غافدوس السبت، بعد أن جنحت قارب كان يقلّهما على الصخور.

وأعلنت السلطات ووكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" إنقاذ أكثر من 1100 شخص بين صباح الجمعة وبعد ظهر السبت، كانوا على متن قوارب في المياه المحيطة بكريت وغافدوس، بحسب اليوناني.

وعُثر السبت على جثتين في غافدوس، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن القارب الذي كان الضحيتان على متنه جنح على الصخور.

وتُعدّ الطريق البحرية الممتدة من إلى الساحل الجنوبي لليونان من أبرز مسارات الهجرة إلى ، مع استمرار محاولات العبور عبر قوارب في ظروف بحرية خطرة.

وفي وقت سابق من تشرين الثاني، عُثر على جثث 22 شخصاً على متن قاربين كانا متجهين من ليبيا إلى جنوب ، في حادثتين تعكسان المخاطر التي يواجهها المهاجرون على هذا المسار البحري.