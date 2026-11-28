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وشارك مئات المحتجين في التظاهرة، استجابة لدعوة أطلقتها أكثر من 30 نقابة وجمعية ومجموعة، اعتراضاً على المأدبة التي اتهم منظمو الاحتجاج الشركة المنظمة لها بالترويج لأفكار اليمين المتطرف، وهي اتهامات رفضها القائمون على الحدث.وسعى المتظاهرون إلى منع المشاركين من الوصول إلى مكان المأدبة، حيث تصاعد التوتر مع محاولة الضيوف تجاوز الحواجز التي أقامها المحتجون. وتدخلت الشرطة مستخدمة المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وفتح الطريق أمام الوافدين.وقال ميكائيل ديكين، ممثل نقابة الشرطة Un1te، في حديث إلى قناة BFMTV، إن أحد عناصر الشرطة أصيب بسلاح أبيض ونُقل إلى المستشفى، مشيراً إلى إصابة عناصر آخرين خلال المواجهات.كما أُوقف عدد من الأشخاص خلال تدخل الشرطة.ورغم الحواجز والاحتجاجات، وصل نحو 900 مشارك إلى مكان المأدبة بحلول منتصف النهار، بحسب المنظمين.