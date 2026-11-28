لا تختبر المناورات الأخيرة في خليج داشنغ قدرة الجيش على تنفيذ اجتياح شامل لتايوان بقدر ما تركز على تطوير وسائل إنزال وإمداد عسكري، من خلال استخدام سفن مدنية لتشكيل جسر عائم يتيح نقل المعدات والآليات إلى الشاطئ، في تكتيك قد يخدم عمليات السيطرة على جزر صغيرة ضمن سلسلة الجزر الأولى في المحيط الهادئ.

وبحسب تقرير نشره موقع "Asia Times"، فإن التدريبات التي تجري في مقاطعة فوجيان الصينية، قبالة تايوان، تكشف عن محاولة لتطوير وسائل لوجستية مرنة في العمليات البحرية، من دون أن تشكل بحد ذاتها اختباراً لعملية إنزال واسعة على الرئيسية.

ورصدت صور الأقمار الصناعية، وفق تقرير لـ"Reuters"، مناورات بدأت في الأول من تشرين الثاني في خليج داشنغ، على مسافة نحو 280 كيلومتراً من تايوان، شاركت فيها ثماني سفن مدنية، بينها أربع سفن مسطحة وسفينتان شبه غاطستين وسفينتان تعملان بالطاقة، إلى جانب أربع سفن إنزال وسفن دعم أصغر وسفن تابعة للبحرية الصينية.

وأظهرت الصور تحرك السفن وتشكيلها جسراً عائماً يبلغ طوله نحو 800 متر، قبل تفكيكه وإعادة تشكيله، في عملية لم تستخدم خلالها معدات متخصصة لبناء الجسور، ما يشير إلى اختبار القدرة على توظيف الموارد البحرية المدنية في إنشاء بنية مؤقتة للإنزال ونقل المعدات.

وقال مسؤول أمني مطلع على المناورات، لـ"Reuters"، إن التدريبات تستهدف بصورة محددة سيناريوهات السيطرة السريعة على جزر صغيرة، ضمن احتمالات العمليات في سلسلة الجزر الأولى، الممتدة من مروراً بتايوان وصولاً إلى الفلبين.

وأشار التقرير إلى أن استخدام السفن المدنية في تشكيل الجسور البحرية قد يتيح للقوات الصينية الوصول إلى مواقع إضافية على الساحل، ونقل المعدات الثقيلة والإمدادات من المياه الأعمق إلى الشاطئ، بما يوسّع خيارات الإنزال في حال اندلاع مواجهة.

وتندرج هذه المناورات، بحسب المسؤول، ضمن تدريبات استراتيجية عسكرية أوسع ينفذها الجيش الصيني هذا العام، لكنها لا تعني بالضرورة أن تختبر خطة متكاملة لاجتياح تايوان.

وتواجه عمليات الإنزال على الجزيرة الرئيسية تحديات كبيرة، تتعلق بطبيعة المضيق، والظروف البحرية، والمواقع الساحلية المحدودة، فضلاً عن المخاطر التي قد تتعرض لها السفن المدنية المستخدمة في العمليات، والتي يمكن أن تصبح أهدافاً مباشرة في حال اندلاع حرب.

وفي هذا السياق، حذّر المسؤول الأمني من المبالغة في تقدير قيمة التكتيك الذي تختبره ، قائلاً إن هناك مسافة بين الابتكار والخيال، مشيراً إلى أن السفن المستخدمة في تشكيل العائم ستكون أهدافاً مكشوفة في حال المواجهة العسكرية.

وتكشف المناورات، وفق التقرير، عن استمرار الجيش الصيني في تطوير أساليب الإنزال البحري، وتعزيز قدرته على تنفيذ عمليات تستهدف مجموعات الجزر، لكنها لا تقدم دليلاً حاسماً على القدرة على تنفيذ اجتياح واسع لتايوان، في ظل الفارق الكبير بين اختبار وسيلة لوجستية وبين خوض عملية عسكرية بهذا الحجم.