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وبحسب تقرير نشره موقع "Euronews"، لم يكن الهدف من القمة التي انعقدت هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق نهائي، بل دفع القادة إلى تجاوز خطوطهم الحمراء المتكررة والبحث عن أرضية مشتركة. لكن النقاشات لم تحقق أي تقدم، إذ تمسك كل طرف بمواقفه، وتبادل القادة الانتقادات، فيما أُلغي استكمال المحادثات الجمعة بعدما اتضح أن التوافق لا يزال بعيداً.وتعطي نتائج القمة مؤشراً إلى طبيعة المواجهة التي ستشهدها الجولة المقبلة في 17 و18 كانون الأول، حيث يتوقع دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون مفاوضات شاقة قد تمتد إلى نهاية الأسبوع وربما إلى الأسبوع التالي.بدأ الخلاف حول الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تغطي الفترة بين 2028 و2034، منذ العام الماضي، عندما طرحت المفوضية الأوروبية مشروعاً بقيمة تقارب تريليوني يورو، يتضمن إنفاقاً قياسياً على الدفاع، وضبط الحدود، والطاقة الخضراء، والابتكار، والسياسة الخارجية.وأعادت المفوضية صياغة الهيكل التقليدي للموازنة، الذي يخصص الأموال لبرامج محددة على مدى سبع سنوات، بهدف جعل الإنفاق أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الأزمات غير المتوقعة، في ضوء الدروس المستخلصة من جائحة ، والحرب الروسية على ، والكوارث الطبيعية.لكن حجم الموازنة خضع لاحقاً لتخفيضات متتالية، قبل أن يقدم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترحاً بقيمة 1.78 تريليون يورو بالأسعار الحالية، أي أقل بنحو 204 مليارات يورو، أو ما يقارب 10%، من المقترح السابق.وشملت التخفيضات بصورة أساسية القسم الثاني المتعلق بالتنافسية، والقسم الثالث الخاص بأوروبا والعالم، فيما جرى الحفاظ بدرجة أكبر على القسم الأول، الذي يتضمن الزراعة وسياسات التماسك.انقسمت الدول الأعضاء إلى مجموعتين رئيسيتين بشأن حجم الموازنة وأولويات الإنفاق.وتضم مجموعة الدول السبع التي توصف بـ"المقتصدة"، النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والسويد، وهي دول تسهم في الموازنة أكثر مما تحصل عليه من الأموال الأوروبية، وتطالب بخفض إضافي للإنفاق، مع توجيه الموارد نحو الأولويات الحديثة، ولا سيما الدفاع والابتكار والتنافسية.وترفض هذه المجموعة التخفيضات التي اقترحها كوستا، وتطالب بخفض إضافي يبلغ 50 مليار يورو. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال القمة إن التخفيضات لن تتوقف عند 204 مليارات يورو، بل ستتجاوزها، مضيفاً أن حجم الخفض الإضافي لا يزال غير محسوم.في المقابل، تضم مجموعة "أصدقاء التماسك" 17 دولة، بينها بلغاريا وكرواتيا وقبرص وتشيكيا وإستونيا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا. وتعد غالبية هذه الدول مستفيدة من الأموال الأوروبية، وتدافع عن الحفاظ على الإنفاق على السياسات التقليدية والحديثة على حد سواء.وترفض هذه المجموعة التخفيضات التي اقترحها كوستا، إذ قال رئيس الوزراء البولندي توسك إن بلاده تقاتل من أجل موازنة مناسبة لمناطقها، وإنها لن تتراجع عن موقفها.أما فرنسا، التي تعد من الدول المساهمة في الموازنة لكنها تحصل على دعم زراعي كبير، فلم تنضم إلى أي من المعسكرين، لكنها تعارض التخفيضات الكبيرة. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خفض 204 مليارات يورو بأنه "خطأ استراتيجي"، محذراً من أن ذلك قد يزيد اعتماد أوروبا على والصين.كما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من ضرورة الالتزام بالأولويات التي اتفق عليها الاتحاد خلال السنوات الماضية.تعود الآن إلى أنطونيو كوستا، الذي ستتأثر مصداقيته كرئيس للمجلس الأوروبي بنتيجة المفاوضات، في ظل ضرورة الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء لإقرار الموازنة.وقال كوستا إن العمل سيستمر لتقريب مواقف الدول، مؤكداً أن الاتفاق يتطلب إجماعاً، أي موافقة جميع الأعضاء.ويواجه التفاوض تحدياً مزدوجاً، إذ تسعى الدول المقتصدة إلى مزيد من التخفيضات، بينما ترفض دول التماسك تقليص القسم الأول الذي يشمل الزراعة وسياسات التماسك. ومن المرجح أن تتركز الضغوط على القسمين الثاني والثالث، المتعلقين بالتنافسية وأوروبا والعالم، وهما القسمان اللذان تريد الدول المقتصدة إعادة توجيه الإنفاق فيهما نحو الأولويات الحديثة.لكن بعض دول التماسك، مثل بولندا ودول البلطيق، تتمسك أيضاً بالقسم الثاني، نظراً إلى أنه يتضمن تمويلاً للدفاع والأمن.ويبرز خلاف إضافي حول الضرائب الأوروبية الجديدة، المعروفة باسم "الموارد الذاتية الجديدة"، والتي اقترح كوستا من خلالها خمسة مصادر للإيرادات، تشمل الخدمات الرقمية، والواردات كثيفة الانبعاثات الكربونية، والنفايات الإلكترونية، ومنتجات التبغ، ونظام تداول الانبعاثات، بهدف جمع نحو 60 مليار يورو سنوياً.ولم يحظَ أي من هذه المقترحات حتى الآن بالإجماع، إذ تعارض أيرلندا ومالطا، على سبيل المثال، الضريبة الرقمية، فيما ترفض بولندا نظام تداول الانبعاثات. كما يثير تفاوت تأثير هذه الضرائب على الدول الأعضاء اعتراضات إضافية.وفي حال تقليص هذه الضرائب وعدم تحقيق الإيرادات المستهدفة، قد تضطر الموازنة إلى خفض الإنفاق بصورة أكبر لتعويض النقص.يصر كوستا على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة بحلول نهاية العام، لضمان الوقت اللازم للتفاوض مع البرلمان الأوروبي، وإقرار التشريعات المرتبطة بها، وتمكين الإدارات الوطنية من التحضير للهيكل الجديد قبل بدء تطبيقه في كانون الثاني 2028.وتزداد الضغوط السياسية مع اقتراب انتخابات مهمة في فرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا وغيرها خلال العام المقبل، ما قد يجعل اتخاذ القرارات الكبرى أكثر صعوبة.وكان ماكرون قد لوّح بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا العام، معتبراً أن استمرار العملية في مطلع 2027 قد يفتقر إلى الشرعية السياسية اللازمة، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية ، المقرر أن تبدأ جولتها الأولى في 18 نيسان.وحذّر ماكرون من أن بلاده لن تقبل اتفاقاً بأي ثمن، لكنه اعتبر أن 31 كانون الأول يمثل الحد الأقصى للتوصل إلى تفاهم.في المقابل، لا يرى بعض القادة أن الموعد النهائي يشكل ضرورة حاسمة، إذ يعتبر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي روب ييتن أن جودة الاتفاق أهم من توقيت إقراره.تزامنت معركة الموازنة مع محاولات توفير قرض دعم جديد لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو، لتغطية العجز المالي المتوقع في 2027، في ظل استمرار الهجمات الروسية وتزايد الأعباء الاقتصادية والعسكرية على كييف.وكان من المتوقع أن تناقش القمة الملفين، لكن الموازنة استحوذت على معظم الاهتمام، وأزاحت ملف أوكرانيا إلى الخلف.ومع ذلك، أكدت بلغاريا استعدادها للانضمام إلى القرض الجديد، شرط إعفائها من تحمل النفقات العسكرية، ما يترك سلوفاكيا والمجر وتشيكيا أبرز الدول المتحفظة على المشاركة. وكانت الدول الثلاث قد حصلت سابقاً على إعفاء من القرض السابق البالغ 90 مليار يورو.وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه يتوقع أن يناقش القادة الملف خلال اجتماع كانون الأول، وأن يتم تحديد سقف القرض عند 45 مليار يورو، لكنه أكد أن بلاده لن تشارك.ويبرز أيضاً خلاف بشأن كيفية تمويل الفوائد المتراكمة على القرضين، والتي تقدر بنحو 6 مليارات يورو سنوياً، إذ ستحدد الموازنة المقبلة آلية تحمل هذه الأعباء بصورة جماعية.كما يسعى عدد من القادة إلى فتح نقاش بشأن التمويل طويل الأمد لأوكرانيا ضمن الموازنة المقبلة، سواء لاستمرار الحرب لفترة أطول أو لدعم مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهائها.ويصر ميرتس على أن إقرار الموازنة الأوروبية لا يمكن أن يتم من دون حسم ملف أوكرانيا بالتوازي.