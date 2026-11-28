يواجه الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو كلفة سياسية متزايدة لولائهما للرئيس ، قد تنعكس على فرصهما في انتخابات الرئاسة عام 2028، بحسب تقرير لموقع "أكسيوس".

ويرى التقرير أن الحرب على والجدل حول رئيس "إنفيديا" جنسن هوانغ كشفا صعوبة تمسّك الرجلين بمواقفهما داخل الإدارة، خصوصاً بعد تراجع شعبية وخسارة الجمهوريين أغلبيتهم في .

ففانس، الذي بنى جانباً من هويته السياسية على رفض التدخلات العسكرية الخارجية، عارض الحرب على إيران وربطها بخسائر الحزب . لكنه تجنّب، لدى سؤاله بحضور ترامب عما إذا كانت الحرب تستحق تلك الخسائر، تقديم إجابة مباشرة، مؤكداً أن الرئيس صاحب القرار وأن مهمته دعمه.

أما روبيو، أحد أبرز المدافعين عن الحرب، فقد يجد نفسه أمام عبء انتخابي بسبب استمرار رفضها شعبياً. وفي ملف "إنفيديا"، سبق أن حذّر ترامب من علاقة هوانغ بشخص يُشتبه في صلته بالتجسس الصيني، وفق التقرير، بينما ساعد فانس الرئيس على ترتيب عودة هوانغ إلى قيادة الشركة.

ولم يعلن أيّ من الرجلين الترشح رسمياً. ويُتوقّع أن يؤجّل فانس قراره إلى العام المقبل، وربما حتى أواخر الربيع، فيما أشار روبيو إلى أنه لن يخوض السباق إذا ترشّح فانس. (سكاي نيوز)