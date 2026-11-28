حذّرت لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) من تصاعد أعمال العنف التي تستهدف النساء المنخرطات في الحياة السياسية والعامة، معتبرة أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات والإساءة الرقمية تشكّل عائقاً جدياً أمام تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة، بمناسبة حملة "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، أشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات التي تستهدف السياسيات والناشطات لا تهدد سلامتهن الشخصية فحسب، بل تسهم أيضاً في إقصاء النساء عن الحياة العامة.

اعتداءات متزايدة

ولفتت اللجنة إلى حوادث وقعت في عدد من الدول، بينها الاعتداء على النائبة هيلين هاينز في 9 تشرين الأول، والذي أدى إلى فقدانها ساقيها، ومقتل الناشطة السياسية الجنوب أفريقية جانيت ماغوغو بإطلاق النار في وقت سابق من الشهر نفسه، إضافة إلى الاعتداء على مرشحة لمنصب رئيسة بلدية نونغوما سولو داخل منزلها في 30 أيلول.

كما أشارت إلى تعرض مرشحات في لتهديدات بالقتل والعنف الجنسي، والاعتداء على عضوة في مجلس محلي خلال تجمع انتخابي، معتبرة أن هذه الحوادث تعكس المخاطر المتزايدة التي تواجه المجال السياسي.

أشكال متعددة من التمييز

وأكدت اللجنة أن النساء لا يواجهن المخاطر نفسها بالدرجة ذاتها، إذ قد تتفاقم أشكال العنف والتمييز بحق النساء في المناطق الريفية، والنساء من الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، ما يستدعي اعتماد سياسات حماية تراعي اختلاف ظروفهن وتضمن مشاركتهن السياسية الآمنة والمتساوية.

وشددت على أهمية تنفيذ توصيات التوصية العامة رقم 40 الصادرة عام 2024، والتي تدعو إلى تحقيق تمثيل متساوٍ وشامل للنساء في مواقع صنع القرار، مؤكدة أن العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي قد يدفع النساء إلى الانسحاب من الحياة العامة، ويخلق مناخاً من الخوف يثني أخريات عن المشاركة.

ودعت إلى اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وتنسيق السياسات، إلى جانب تطوير آليات المساءلة والشكاوى وفق التوصية العامة رقم 41، مؤكدة أن ضمان التمثيل المتساوي للنساء في مراكز القرار يتطلب بيئة آمنة، وتشريعات رادعة، وآليات فعالة للمساءلة والحماية.

وتُعد لجنة على التمييز ضد المرأة هيئة أممية مستقلة من الخبراء، تتولى مراقبة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981.

وتتابع اللجنة الدول بحماية حقوق المرأة، بما في ذلك حقها في المشاركة السياسية والعامة، وتصدر ملاحظات وتوصيات بشأن الثغرات في تنفيذ الاتفاقية.