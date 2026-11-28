أعلن ، مساء السبت، استعداده للمرة الأولى لأن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة حكومة وحدة أولاً بموجب اتفاق تناوب بينهما. لكن توقيت تسليم المنصب بقي مفتوحاً، إذ أورد موقع "واينت" تقديرات تفيد بأن يرغب في البقاء على رأس الحكومة خلال مواجهة محتملة مع في المدى القريب، على أن يتسلّم آيزنكوت المنصب بعدها.

وقال نتنياهو إن تقدّم حزب "الليكود" على حزب آيزنكوت بنحو ربع مليون صوت يمنحه الأحقية في رئاسة الحكومة أولاً، لكنه مستعد لتولّي منصب رئيس الوزراء البديل في بداية الولاية. ودعا آيزنكوت إلى مفاوضات سريعة، من دون أن يوضح ما إذا كان عرضه يتيح لمنافسه البقاء في المنصب عامين كاملين قبل انتقال الرئاسة إليه.

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في بيانه هذا المساء، قال نتنياهو: "يُعدّ حزب الليكود، بقيادة حزبي، أكبر حزب في البلاد، بفارق كبير يبلغ ربع مليون ناخب أكثر من حزب آيزنكوت. وبطبيعة الحال، ينبغي أن أقود حكومة ، أو على الأقل أن أكون أول من يتولى قيادتها بالتناوب. ولكن نظراً لخطورة الخطر الوجودي، واحتمالية تشكيل حكومة غير قادرة على مواجهة هذا الخطر، فإن مسؤوليتي كقائد تُلزمني بتنحية كل شيء جانباً، بما في ذلك مبدأ الحزب الأكبر، والموافقة على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء أولاً، وأن أتولى أنا منصب رئيس الوزراء البديل في بداية الولاية."

وفي الكواليس، من جانب نتنياهو، كان أحد المقترحات المطروحة هو أن يجتمع آيزنكوت ونتنياهو معًا لوضع اللمسات الأخيرة على كافة التفاصيل، دون اجتماع فرق التفاوض. وقال الموقع:" على أي حال، إذا بدأت المفاوضات بالفعل وفقًا لاقتراح نتنياهو، إذ يُعتقد أن رئيس الوزراء مهتم بالبقاء في منصبه خلال أي حدث محتمل مع إيران، وأن يتولى آيزنكوت منصبه بعد ذلك فقط، فإن هذا ليس عائقًا بسيطًا، بل يمنح آيزنكوت مزيدًا من الوقت لعرقلة المفاوضات".

وبحسب التقرير، طرح مقرّبون من نتنياهو أن يجتمع الرجلان مباشرة لحسم تفاصيل الاتفاق من دون مشاركة فريقي التفاوض. وفي معسكر آيزنكوت، يسود القلق من أن يؤدي تأجيل تسلّمه المنصب إلى إطالة المفاوضات، فيما تنتهي مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة في 6 كانون الأول.

وفي أولى ردود الفعل، وصف يائير لابيد بأنه خدعة سياسية، فيما رحّب نفتالي بينيت بقبول نتنياهو أن يكون ثانياً في التناوب، محذّراً من المماطلة. أما حزب آيزنكوت فاعتبر أن إعلان نتنياهو لا يشكّل اختراقاً، إذ لم يقدّم "الليكود" بعد موقفاً رسمياً من الأساسية المطروحة في المفاوضات.