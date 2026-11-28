تتجه ألمانيا وأوكرانيا نحو توسيع تعاونهما العسكري والصناعي، عبر مشاريع تشمل تطوير صواريخ وأنظمة دفاع جوي، والاستفادة من الخبرات القتالية في تدريب القوات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية، وفق وثائق داخلية لوزارة الدفاع الألمانية نقلت عنها صحيفة "Welt am Sonntag".

ومن أبرز المشاريع المطروحة تطوير منظومة توجيه جديدة لصاروخ "نيبتون" المجنّح الأوكراني، بالتعاون بين شركة دفاع ألمانية كبرى ومصنّع أوكراني، من دون اسمي الشركتين لأسباب أمنية. ولم يتضح بعد ما إذا كان المشروع سيشمل النسخة المضادة للسفن من الصاروخ أو النسخة المطوّرة لاستهداف الأهداف البرية.

وتتضمن الخطط أيضاً دمج صواريخ اعتراضية أوكرانية في منظومة الدفاع الجوي الألمانية، في إطار توجه لتوسيع التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين.

صواريخ ومسيّرات أوكرانية للجيش الألماني

وبحسب الوثائق، تعتزم ألمانيا تمويل إنتاج أكثر من ألفَي صاروخ أو نظام هجومي أوكراني من طراز "بارس"، بكلفة تقارب 330 مليون يورو. ويسعى الجيش الألماني إلى اختبار نسخة معدّلة منه، تمهيداً لاحتمال شرائه ابتداءً من عام 2027 إذا اجتاز الاختبارات المطلوبة.

كما ترغب برلين في الحصول على عينات تجريبية من صاروخ "فلامينغو" المجنّح الأوكراني، إلا أن هذه الخطوة تواجه عراقيل مرتبطة بقيود التصدير التي تفرضها كييف خلال الحرب.

ولا تزال المفاوضات بشأن اتفاق خاص بالمسيّرات متعثرة بسبب الخلاف على الرسوم المفروضة على الصادرات والضرائب، إذ تعتبر الوثائق الألمانية أن الرسوم والضرائب المزدوجة تمثل خطوطاً حمراء بالنسبة إلى برلين.

أنظمة قتالية وبيانات ميدانية

ولا يقتصر التعاون على الأسلحة، إذ تسعى ألمانيا إلى استخدام نظام "دلتا" الأوكراني لإدارة المعارك، وهو منصة رقمية تجمع المعلومات الميدانية من مصادر مختلفة لتوفير صورة موحدة عن ساحة العمليات، بما يساعد القوات على تنسيق تحركاتها وتسريع اتخاذ القرارات واستهداف المواقع.

وكان الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن في 23 تشرين الثاني توقيع خطاب نوايا مع لتطوير التعاون في هذا المجال، تمهيداً لإتاحة استخدام النظام للقوات المسلحة الألمانية. وأوضح أن الجيش الألماني اختبر المنصة خلال الشهر السابق بمساعدة القوات الأوكرانية، وأن الهدف هو تطويرها بصورة مشتركة.

وتريد ألمانيا أيضاً الاستفادة من بيانات المعارك الأوكرانية لتدريب تطبيقاتها العسكرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالاستناد إلى منصة "أفنجرز" الأوكرانية التي تحلل تسجيلات المسيّرات وتساعد في تحديد المعدات العسكرية المعادية.

وفي مجال التدريب، تنص الخطط على توسيع مشاركة العسكريين الأوكرانيين الذين يمتلكون خبرة مباشرة في القتال، لتدريب الجنود الألمان في مختلف مدارس الجيش، بما يتيح نقل الخبرات المكتسبة خلال الحرب.

مشروع دفاع صاروخي

وتسعى ألمانيا كذلك إلى الاضطلاع بدور أساسي في مشروع " " للدفاع الصاروخي ، الذي تطوره أوكرانيا في ظل النقص في صواريخ الاعتراض الأميركية من طراز "باتريوت". لكن مصادر أمنية ألمانية تعتبر أن دخول المنظومة الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة أمر غير واقعي.

وتعكس هذه المشاريع تحولاً في طبيعة التعاون بين البلدين، إذ لم تعد أوكرانيا تقتصر على تلقي المساعدات العسكرية الألمانية، بل باتت تقدم تكنولوجيات وخبرات قتالية تسعى برلين إلى الاستفادة منها في تطوير قدرات جيشها وصناعتها الدفاعية.