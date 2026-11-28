لم تعد عودة الزعيم الكوري كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس الأميركي مرتبطة بمجرد تلقي دعوة من ، إذ باتت حسابات بيونغ يانغ الاستراتيجية مختلفة، في ظل تعمّق علاقاتها مع الصين وروسيا، وما توفره هذه الشراكات من مكاسب اقتصادية وعسكرية تقلّل حاجتها إلى التقارب مع .

وفي تحليل نشرته صحيفة "Asia Times"، يرى لي مين يونغ، الأستاذ في كلية الخدمات العالمية بجامعة سوكميونغ في سيول والمستشار السابق للشؤون الخارجية والأمن القومي في المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، أن رفض كوريا الشمالية استئناف الحوار مع واشنطن يعود إلى تفضيلها تعزيز علاقاتها ضمن معسكرها الحالي، بدلاً من توسيع انخراطها في المجتمع الدولي.

وكان احتمال عقد قمة بين وكيم من أبرز الملفات التي حظيت بالاهتمام خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في الصين، إلا أن رفض بيونغ يانغ الانخراط في المحادثات بدّد الآمال بعقد اللقاء. وفي 24 تشرين الثاني، أعاد ترامب فتح الباب أمام استئناف التواصل، مشيراً إلى أن تبادل الرسائل مع كيم يمكن أن يتجدد في أي وقت.

والصين تغيّران الحسابات

وبحسب التحليل، تعتمد السياسة الخارجية الكورية الشمالية على مبدأ "جوتشي" القائم على الاعتماد على الذات، وعلى أولوية بقاء النظام، ما دفع بيونغ يانغ تاريخياً إلى التبديل بين الانفتاح الدبلوماسي وتعزيز العلاقات ضمن محيطها القريب.

ورغم أن الخيار الثاني ظلّ الأكثر حضوراً، لجأت كوريا الشمالية في مراحل سابقة إلى الانفتاح بحثاً عن فرص اقتصادية وتخفيف عزلتها، خصوصاً مع نهاية الحرب الباردة. وشملت تلك المرحلة إقرار قانون للمشاريع المشتركة بهدف جذب الاستثمارات الغربية، وإقامة علاقات دبلوماسية مع دول أوروبية كبرى، وصولاً إلى مجمع كايسونغ الصناعي الذي شكّل أحد أبرز رموز التعاون الاقتصادي بين الكوريتين قبل إغلاقه عام 2016.

وبعد وصول كيم إلى السلطة، عادت بيونغ يانغ إلى الحوار مع سيول وواشنطن، لكن هذه المساعي انهارت عقب فشل قمة هانوي عام 2019، ثم انهيار الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع في 19 أيلول. ومنذ ذلك الحين، اتجهت كوريا الشمالية إلى تعزيز قدراتها النووية والصاروخية وتوسيع تعاونها الاستراتيجي مع الصين وروسيا.

ويشير الكاتب إلى أن الحرب في أوكرانيا والتطورات المرتبطة بإيران وفّرت لبيونغ يانغ فرصة لتعميق تقاربها مع موسكو وبكين، مستفيدة من التنافس بين القوى الكبرى. كما أن نشر نحو 14 ألف جندي كوري شمالي في روسيا أتاح لبيونغ يانغ مكاسب عسكرية واقتصادية كبيرة، ما خفّض حوافزها لعقد صفقة شاملة مع إدارة ترامب.

كذلك، ساهم تراجع فاعلية العقوبات الدولية، في ظل عدم الصين وروسيا الكامل بها، في تقليص الضغوط التي كانت تدفع كوريا الشمالية سابقاً إلى البحث عن مخرج عبر التفاوض مع واشنطن.

ما الذي قد يعيد كيم إلى المفاوضات؟

ويرى التحليل أن استئناف الحوار الأميركي الكوري الشمالي يتطلب أولاً تحسناً في العلاقات بين واشنطن وبكين. فطالما تواصل الصين تقديم الدعم لكوريا الشمالية وتعزيز تضامنها معها ومع روسيا في مواجهة الولايات المتحدة، لن تجد بيونغ يانغ حافزاً كافياً للعودة منفردة إلى المفاوضات.

ويعتبر الكاتب أن تخفيف المواجهة بين واشنطن وبكين واستعادة قنوات التواصل الاستراتيجي بينهما قد يفتحان المجال أمام كوريا الشمالية لتخفيف مخاوفها الأمنية وتوسيع علاقاتها الخارجية.

كما أن طبيعة التعاون الاقتصادي الصيني مع بيونغ يانغ تمثل عاملاً أساسياً. فإذا واصلت بكين تقديم مساعدات اقتصادية واسعة متجاهلة عقوبات مجلس الأمن، فستزداد قدرة كوريا الشمالية على تعزيز تحالفها الحالي، بدلاً من التفاوض مع الولايات المتحدة. ويربط التحليل بين هذا الواقع وتصريح ترامب بأن فرص عقد قمة مع كيم تعتمد على الرئيس الصيني شي جين بينغ.

العلاقات بين الكوريتين بوابة محتملة

ويطرح الكاتب أيضاً إمكانية استعادة الحوار بين الكوريتين باعتبارها عاملاً مساعداً على إطلاق محادثات جديدة بين واشنطن وبيونغ يانغ، رغم تمسك كيم حالياً بعقيدة اعتبار الكوريتين دولتين معاديتين، وسعيه إلى قطع الروابط مع الجنوب.

ويستشهد بتجربة عامي 2017 و2018، حين ساهمت كوريا الجنوبية في فتح قناة للحوار مع عبر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، بعد بلوغ التوتر في شبه الجزيرة الكورية مستويات مرتفعة خلال عام 2017، ما مهّد الطريق أمام القمة الأميركية الكورية الشمالية في سنغافورة.

ويخلص التحليل إلى أن قرار استئناف المفاوضات يبقى في يد كيم جونغ أون، لكن الدول المجاورة، ولا سيما كوريا الجنوبية والصين، تستطيع التأثير في الظروف الدبلوماسية المحيطة به. فالمطلوب، وفق الكاتب، ليس مجرد ترتيب لقاء جديد بين ترامب وكيم، بل توفير حوافز استراتيجية تجعل الانفتاح على العالم أكثر فائدة لبيونغ يانغ من مواصلة تعزيز تحالفاتها الحالية.