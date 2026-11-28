سلّم السابق في باراغواي كارلوس فرنانديز فالدوفينوس نفسه للشرطة، الجمعة، ليصبح أحدث مسؤول سابق يُعتقل على خلفية انهيار مصرف "أوينو"، في فضيحة مالية وسياسية هزّت البلاد وأدت إلى عزل الرئيس سانتياغو بينيا.

ويتّهم أمر توقيف فالدوفينوس، البالغ 61 عاماً، بارتكاب جرائم يُشتبه في أنها تشمل الإدارة لتحقيق مكاسب شخصية، والرشوة السلبية المشدّدة، والتواطؤ الجنائي وغسل الأموال.

وتتهم فالدوفينوس، الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد في من العام الماضي، بالموافقة على تحويل عشرات ملايين الدولارات من أموال صناديق التقاعد إلى مصرف "أوينو". وبعد مغادرته منصبه في آب، وقّع عقداً استشارياً بملايين الدولارات مع المجموعة التجارية التي كانت تسيطر على المصرف، وهو ما يعتقد المحققون أنه قد يكون مرتبطاً بعملية تحويل أموال صناديق التقاعد.

وتفجّرت الأزمة في 3 تشرين الثاني، حين وضع مصرف "أوينو" تحت الوصاية، بعدما أعلن عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية. وأدى القرار إلى تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل، ما حرم عدداً كبيراً من المواطنين من الوصول إلى مدخراتهم ورواتبهم ومستحقات التقاعد.

وكان المصرف يحتفظ، في الأشهر التي سبقت انهياره، بنحو 850 مليون دولار من الأموال العامة، بينها أموال صناديق التقاعد، ما أثار تساؤلات حول إدارة الأموال الحكومية والرقابة على .

وتوسّعت الفضيحة لتتحول إلى أزمة سياسية، انتهت بعزل الرئيس سانتياغو بينيا في 6 تشرين الثاني، بعدما رفض محاولات استقالته ومضى في إجراءات عزله. ويُتهم بينيا باستغلال موقعه لتوجيه ملايين الدولارات من الأموال الحكومية إلى المصرف، والتقليل من شأن مشكلاته المالية رغم التحذيرات بشأن ممارسات الإقراض الخطرة، إلى جانب علاقات مالية تربطه بالمصرف، وهي اتهامات ينفيها، مؤكداً أنه باع أسهمه العام الماضي.

وكان مصرف "أوينو" قد توسّع سريعاً خلال رئاسة بينيا، من شركة تكنولوجيا مالية إلى مؤسسة كبيرة تتولى إدارة صناديق تقاعد حكومية وحسابات عدد من المؤسسات الحكومية. (الجزيرة)