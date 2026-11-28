يمثل الرئيس الفيليبيني السابق أمام في ، الاثنين، في محاكمة تتعلق بعمليات القتل التي رافقت حملته لمكافحة المخدرات، والتي يتهمه الادعاء بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، فيما ترى عائلات الضحايا في المحاكمة فرصة لمحاسبته من الانتظار.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، تشكّل المحاكمة محطة بارزة للمحكمة ، واختباراً لقدرتها على ملاحقة مسؤولين سياسيين كبار عن جرائم يُدّعى أنها ارتُكبت خلال تولّيهم السلطة، في وقت تواجه فيه المحكمة ضغوطاً وعقوبات أميركية.

وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى دوتيرتي، البالغ 81 عاماً، 84 عملية قتل ومحاولتي قتل، في إطار الحملة التي استهدفت متعاطي المخدرات ومروّجيها بين تشرين الثاني 2011 وآذار 2019، خلال فترة تولّيه رئاسة بلدية دافاو ثم رئاسة البلاد. ويعتبر الادعاء أنّ هذه الوقائع تشكّل جزءاً من حملة أوسع نطاقاً، فيما تتراوح تقديرات حصيلة القتلى خلال فترة رئاسته بين أكثر من 6 آلاف وفق أرقام الشرطة، وما يصل إلى 30 ألفاً بحسب منظمات حقوقية.

ويُتهم دوتيرتي، وفق قرار المحكمة، بالمسؤولية عن جرائم القتل ومحاولات القتل بصفته شريكاً غير مباشر، إذ تتوزع الاتهامات على عمليات قتل خلال فترة تولّيه رئاسة بلدية دافاو، وعمليات استهداف خلال رئاسته للبلاد بين عامَي 2016 و2017، إضافة إلى عمليات قتل ومحاولات قتل خلال عمليات تطهير بين عامَي 2016 و2018.

ويقول الادعاء إنّ الضحايا قُتلوا على يد عناصر الشرطة ومجموعات من القتلة المأجورين، وإنّ هؤلاء كانوا يحصلون على مكافآت لقاء تنفيذ عمليات القتل.

عائلات الضحايا تنتظر العدالة

وتحمل المحاكمة أهمية خاصة لعائلات الضحايا، التي ترى فيها فرصة لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل. ومن بين الذين يتوجهون إلى لاهاي لويور باسكو، البالغة 72 عاماً، والتي فقدت ابنيها في عمليات إطلاق نار في ضواحي مدينة كويزون في أيار 2017، بعدما كانا قد ابتعدا عن تعاطي المخدرات، بحسب روايتها.

وقالت باسكو إنّ دوتيرتي يحظى بمحاكمة تتيح له حقوقاً قانونية لم تتوافر لضحايا الحملة، معربة عن رغبتها في تحقيق العدالة لجميع الضحايا.

كما يتوقع أن يحضر عدد من ذوي الضحايا المحاكمة، بأن تسهم الإجراءات في التخفيف من آثار الحزن والانتظار.