قُتل نحو 30 شخصاً، بينهم أطفال، في غارة جوية شنّها الجيش في ميانمار واستهدفت مدرسة ومجمّعاً ديرياً في قرية خاضعة لسيطرة وسط البلاد، وفق ما أفادت به المعارضة وشاهد محلي، في أحدث الهجمات التي تشهدها البلاد في ظل المستمرة منذ عام 2021.

وبحسب " "، استهدفت الغارة بلدة سينباونغوي في منطقة ماغواي، الخميس، نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، خلال مراسم دينية كانت تُقام في المدرسة والمجمّع الديري.

وقالت الحكومة الوطنية الموحدة المعارضة، والسلطات المحلية المؤقتة في منطقة ماغواي، في بيان مشترك، إن الهجوم استخدم أربع قنابل جوية زنة 500 رطل، و12 قذيفة مدفعية، وسبع طائرات مسيّرة انتحارية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الوطنية الموحدة ناي فون لات وشاهد محلي مقتل أكثر من 20 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تسعة مقاتلين من قوات الدفاع الشعبية، فيما أشارت المعلومات إلى أن بين الضحايا رضيعاً وعدداً من التلاميذ.

وقال الشاهد إن المنطقة لم تشهد اشتباكات مباشرة وقت القصف، وإن المقاتلين كانوا يمرّون في القرية بصورة متقطعة.

في المقابل، ادّعت قنوات مؤيدة للجيش على منصة " " أن الغارة استهدفت حفل تخرّج وتجمعاً لقوات المعارضة، فيما لم يصدر الجيش بياناً رسمياً بشأن الهجوم حتى السبت، ولم ترد الحكومة على طلب للتعليق.

ووصفت الحكومة الوطنية الموحدة والسلطات المحلية الهجوم بأنه جريمة حرب وانتهاك لاتفاقيات ، وأعلنتا العمل على جمع الأدلة تمهيداً لإجراءات قانونية دولية، كما دعت ورابطة دول جنوب والدول المجاورة إلى وقف تدفق الوقود الجوي والذخائر والتكنولوجيا الخاصة بالطائرات المسيّرة إلى الجيش.

وتأتي الغارة بعد أسبوع من حكم بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا عام 2017.

وبحسب سجلات الحكومة الوطنية الموحدة، شنّ الجيش 15,327 غارة جوية ضمن 6,653 حادثة بين شباط 2021 وأواخر تشرين الأول 2026، أسفرت عن مقتل 6,467 مدنياً وتضرّر 562 مدرسة و848 مبنى دينياً، وهي أرقام لم تتمكن رويترز من التحقق منها بصورة مستقلة.

وتشهد ميانمار حرباً أهلية منذ استيلاء الجيش على السلطة في شباط 2021، وقد أسفرت الحرب عن مقتل نحو 100 ألف شخص ونزوح أكثر من 3.5 ملايين.