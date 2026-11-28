التقى الملك تشارلز الثالث نجله الأمير هاري بعيداً عن الأضواء، في أول لقاء مباشر بينهما منذ عودة دوق ساسكس وزوجته ميغان إلى المتحدة في آب، بحسب موقع "إنديا توداي" نقلاً عن صحيفة "ذا صن أون صنداي" .

وأفادت الصحيفة بأن الملك (78 عاماً) دعا نجله الأصغر لقضاء بعض الوقت معه على انفراد في عقار بالمورال في اسكتلندا في تشرين الأول، بعد أشهر من التكهنات حول العلاقة المتوترة بينهما، إذ بقيا على تواصل هاتفي من دون أن يلتقيا شخصياً منذ عودة الزوجين.

ويُعتقد أن هذا اللقاء هو الرابع فقط الذي يجمع الأب والابن منذ تتويج الملك قبل ثلاث سنوات ونصف. ووفق التقرير، زار هاري (42 عاماً) بالمورال في عطلة نهاية الأسبوع التي صادفت 17 تشرين الأول، حين وحده في العقار، فيما كانت كاميلا غائبة، ومن دون أن ترافق هاري زوجته ميغان أو طفلاهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت.

"أريد أن ينجح الأمر"

وكان هاري وميغان قد تخلّيا عن مهامهما الملكية عام 2020 قبل الانتقال إلى ، وتعمّقت التوترات مع العائلة المالكة إثر مقابلاتهما والفيلم الوثائقي على "نتفليكس" ومذكرات هاري "سبير" عام 2023، التي تضمنت كشوفات شخصية عن الحياة داخل المؤسسة الملكية.

وفي مقابلة الشهر الماضي، أعرب هاري عن رغبته في إصلاح العلاقة مع عائلته، ولا سيما والده، بعد تشخيص إصابته بالسرطان عام 2024، قائلاً: "بعض الناس لا يريدون أن ينجح الأمر. أنا أريد أن ينجح"، قبل أن يوضح المتحدث باسمه أن العبارة لم تكن موجّهة إلى شقيقه الأكبر الأمير وليام. وأضاف، وفق مجلة "هالو!": "مع كل ما يحدث في العالم، الأهم هو المصالحة، هذه هي النقطة الأساسية".

وفي ، وقبل عودتهما إلى المملكة المتحدة، اصطحب هاري وميغان طفليهما للقاء الملك والملكة كاميلا في منزل "هايغروف"، في زيارة أعلنها قصر باكنغهام رسمياً.