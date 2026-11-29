أكدت الأحد أنّ مسار "إعادة توحيد" تايوان لا يمكن وقفه، في أول تعليق لها على نتائج الانتخابات المحلية في ، التي عزّز فيها التقدمي الحاكم حضوره في المدن والمقاطعات، رغم خسارته انتخابات بلدية العاصمة تايبيه.

وقالت مكتب شؤون تايوان التابع للحكومة إنّه أخذ علماً بنتائج الانتخابات، مضيفاً أنّ "الرأي العام السائد" في الجزيرة يتطلع إلى السلام والتنمية والتبادل والتعاون.

وأضاف المكتب أنّ تغيّر المشهد السياسي الداخلي في تايوان لن يبدّل اتجاه العلاقات عبر مضيق تايوان، ولا ما وصفه بـ"المسار التاريخي الذي يقضي بأن الوطن الأم يجب أن يعاد توحيده وسيُعاد توحيده حتماً"، مؤكداً أنّ ستواصل مواجهة القوى التي تدعو إلى استقلال تايوان والتصدي للتدخل الخارجي.

وجاء الموقف الصيني بعدما ضاعف الحزب التقدمي، الذي يتولى الحكم في تايوان، عدد المدن والمقاطعات التي يسيطر عليها، رغم خسارته انتخابات بلدية تايبيه، في استحقاق ركّز خلال حملته على قضايا داخلية، بينها سلامة المياه والوجبات المدرسية، ولم تحتل قضية العلاقة مع الصين موقعاً محورياً فيه.

في المقابل، رفضت حكومة تايوان المطالب الصينية، داعية بكين إلى احترام النظام الديمقراطي وخيارات الناخبين، والتعامل مع نتائج الانتخابات بصورة واقعية. كما طالبت مجلس شؤون البر الصيني بفتح حوار مع الحكومة التايوانية المنتخبة على أساس المساواة والكرامة ومن دون شروط مسبقة.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها، فيما ترفض حكومة الجزيرة هذه المطالب. كما ترفض بكين التواصل مع الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، وتصفه بـ"الانفصالي"، في حين يؤكد أنّ مستقبل الجزيرة يقرره سكانها وحدهم.

وكانت الصين قد صعّدت تحركاتها العسكرية حول تايوان قبيل الانتخابات، إذ أرسلت عشرات الطائرات الحربية والسفن إلى محيط الجزيرة، كما كثّفت انتقاداتها لمرشح الحزب الديمقراطي التقدمي في تايبيه، بوما شين، الذي سبق أن فرضت عليه عقوبات بسبب مواقفه من الصين.

وتتجه الأنظار الآن إلى الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع عام 2028، وسط توقعات بأن يسعى لاي إلى ولاية ثانية، فيما لا يزال اسم مرشح الحزب المعارض الرئيسي، الكومينتانغ، غير محسوم. ويُعدّ عمدة تايبيه تشيانغ وان-آن، الذي فاز بإعادة انتخابه، أحد الأسماء المحتملة للترشح مستقبلاً، رغم أنّه لم يعلن أي نية لخوض السباق الرئاسي.