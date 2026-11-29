أعلن التحالف بقيادة اعتراض صاروخ بالستي وتدميره، فجر الأحد، بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه ، وذلك بعد ساعات من إعلانه تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت قدرات الجماعة.

وقال المتحدث باسم التحالف المالكي، عبر منصة "إكس"، إن العملية طالت "مصادر حيوية" يستخدمها الحوثيون لشن هجمات في اليمن والسعودية وتهديد الملاحة في جنوب ومضيق باب المندب، ولا سيما القدرات المرتبطة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

وكان التحالف قد أعلن السبت اعتراض مقذوفات عدة باتجاه ، بينها صاروخ كروز استهدف الرياض، وصاروخ بالستي باتجاه مدينة الشقيق في جازان، من دون إصابات بين المدنيين. وأصدرت السلطات إنذارات أمنية في جازان ومناطق أخرى، بينها ، قبل أن يعلن الدفاع المدني زوال الخطر.

في المقابل، قال الحوثيون إنهم استهدفوا خلال الساعات الـ48 الماضية مصفاة جازان التابعة لأرامكو ومحطتين لتوليد الكهرباء جنوب غربي السعودية. كما أعلنوا استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومعمل غاز الحوية ومنشآت أخرى للطاقة، من دون تحديد توقيت تلك الهجمات.