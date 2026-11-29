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وأشار التقرير إلى أن نُقل عبر قنوات غير رسمية، وسط انقسامات داخل حزب "الليكود" حوله، وأنه لم يتحوّل بعد إلى اتفاق نهائي، في وقت أفرزت فيه انتخابات 27 تشرين الأول كنيستاً منقسماً، لم يحصل فيه أي من المعسكرين على أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفرداً.وأوضح التقرير أن القانون يتيح تشكيل حكومة قائمة على التناوب، من دون أن يعني ذلك ممارسة شخصين المنصب في آن واحد، إذ يعترف "القانون الأساسي: الحكومة" بمنصب "رئيس الحكومة البديل" منذ تعديله عام 2020، بما يسمح بانتقال المنصب من زعيم إلى آخر خلال ولاية الحكومة نفسها.وسبق أن خاضت هذه التجربة بعد انتخابات 2020، حين اتفق وبيني غانتس على حكومة وحدة يتولى فيها نتنياهو المنصب أولاً، لكن الحكومة انهارت قبل وصول غانتس إلى رئاستها بسبب الخلافات والفشل في إقرار موازنتي 2020 و2021، ما يثبت أن المداورة ممكنة قانونياً لكنها هشة سياسياً.ولفت التقرير إلى أن تحالف "الليكود" حصد 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 48 للمعسكر المتحالف مع آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية، فيما كلّف الرئيس يتسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 تشرين الثاني بعد توصية كتل تضم 67 نائباً. وأشار إلى أن المداورة قد تمنح نتنياهو طريقاً للعودة إلى الحكومة، وقد تتيح له، وفق مصدر في "الليكود"، أن يكون رئيساً للحكومة عند الانتخابات المقبلة.وكشف العرض انقسامات بين الشركاء المحتملين، إذ يدفع نفتالي بينيت نحو حكومة وحدة مع "الليكود"، بينما حذّر "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان من أن نتنياهو قد يستخدم العرض مناورةً لإطالة المفاوضات وإفشالها، ودفع البلاد نحو انتخابات جديدة.وفي تصريحات في 27 تشرين الثاني، اتهم آيزنكوت "الليكود" بعدم إحراز تقدم جدي، موضحاً أن الطرفين عقدا خمسة اجتماعات خلال أسبوعين من دون اتفاق على الجوهرية، بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 تشرين الأول، وتركيبة الحكومة، وقانون الخدمة العسكرية أو الوطنية للجميع، محذّراً من الانضمام إلى حكومة يكون فيها معسكره مجرد "ختم مطاطي" لنتنياهو.ويملك آيزنكوت مهلة حتى 6 كانون الأول لتشكيل الحكومة، مع إمكانية طلب تمديد لمدة 14 يوماً، وفي حال فشله قد يُمنح نتنياهو فرصة جديدة، وإذا فشل الاثنان قد تتجه إسرائيل إلى انتخابات أخرى. وخلص التقرير إلى أن نجاح المداورة يتوقف على ما لا يوفّره القانون، أي الثقة بين من يُفترض أن يسلّم أحدهما السلطة للآخر.