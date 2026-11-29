يتجه إلى إلغاء شرط عمره أربعة عقود يُلزم بأن يكون وزير الاستخبارات فقيهاً إسلامياً مجتهداً، في خطوة قد تضع شخصية من خارج المؤسسة الدينية على رأس الوزارة للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1984، بحسب موقع "يوراسيا ريفيو" نقلاً عن إذاعة " الحرة/راديو الحرية".

وصوّت النواب في 15 تشرين الثاني بأغلبية 192 صوتاً مقابل 49 وامتناع أربعة على المضي في مشروع القانون، الذي جاء إثر سلسلة إخفاقات أمنية بلغت ذروتها بمقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب في غارة إسرائيلية في آذار، فيما لا تزال الوزارة من دون وزير دائم منذ ذلك الحين، ولم تُكشف هوية القائم بأعمالها.

صلاحيات جديدة للمرشد

ويمنح المشروع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صلاحية التعيين المباشر لرئيسي هيئتين جديدتين داخل الوزارة، هما "منظمة حماية الاستخبارات" و"المنظمة العقائدية-السياسية"، على أن يبقى الوزير مرشحاً من رئيس الجمهورية ومصادقاً عليه من البرلمان، مع اشتراط موافقة المرشد المسبقة. وكان خامنئي قد خلف والده بعد مقتله في ضربة أميركية-إسرائيلية في شباط، ولم يظهر علناً منذ أشهر، ما يثير تساؤلات حول صحته.

ويعود الشرط إلى قانون صدر عام 1983، ويمكن للبرلمان إلغاؤه منفرداً لأنه وارد في تشريع عادي لا في ، لكن المشروع لا يزال يحتاج إلى تصويت على مضمونه وموافقة مجلس صيانة الدستور. وقال لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أمير حياة مقدم إن الشرط ضيّق دائرة المرشحين المؤهلين، فيما حذّر نواب من أن إلغاءه سيمنح الحكومة نفوذاً أكبر في اختيار مسؤول إحدى أكثر الوزارات حساسية، واعتبر موقع "مشرق" المتشدد أن الوزير غير المتخصص في الفقه لن يستطيع تحديد ممارسات المراقبة والاستجواب الجائزة شرعاً.

"فتوى للتنصت والتعذيب"

وقال الناشط السياسي والسجين السياسي السابق حسين رزاق إن وجود رجل دين على رأس الوزارة "أدى إلى ضربات ثقيلة جداً" لها ولأمن الجمهورية الإسلامية، موضحاً أن المشرّعين وضعوا مجتهداً على رأسها في الثمانينيات كي يحصل المسؤولون منه على "فتوى في أي مسألة أمنية، من التنصت إلى التعذيب وحتى القتل"، مستشهداً بـ"الاغتيالات المتسلسلة" للمعارضين أواخر التسعينيات.

سنوات من الاختراقات

وتأتي الخطوة بعد سلسلة اختراقات يُنسب معظمها إلى ، أبرزها سرقة وثائق البرنامج عام 2018، واغتيال العالم النووي محسن فخري زاده عام 2020، ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة " " إسماعيل هنية في طهران عام 2024، إضافة إلى مقتل قادة كبار في ضربات حزيران 2025، بينهم رئيس استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي وقائد القوة الجوفضائية أمير علي حاجي زاده، ثم مقتل المرشد السابق ووزير الدفاع عزيز نصير زاده في الحرب التي بدأت في 28 شباط.

ورأى رزاق أن النظام يسعى إلى إعادة هيكلة الوزارة "لضمان بقائه"، وربما إخضاع الأجهزة الاستخباراتية المتوازية لها، ما قد يخلق "سلطة أمنية مركزية" تزيد القمع الداخلي، لكنه شكّك في قدرة التغيير على وقف الاختراق الخارجي، بسبب مبدأ "الولاء قبل الكفاءة" المعتمد منذ ثورة 1979، قائلاً: "لو كانت الجمهورية الإسلامية قادرة على فعل ذلك، لكانت فعلته بالتأكيد".