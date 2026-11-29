تتجه سويسرا الأحد إلى استفتاء شعبي حاسم بشأن تعديل قانون تصدير الأسلحة، في خطوة تضع تقليد الحياد السويسري أمام اختبار جديد، وسط مساعٍ لتخفيف القيود المفروضة على بيع المعدات العسكرية وتعزيز قدرة الصناعات الدفاعية المحلية على المنافسة.

ويتيح التعديل المقترح، الذي أقرّه بدعم الحكومة، تصدير الأسلحة إلى 36 دولة شريكة حتى في حال مشاركتها في نزاعات مسلحة، شرط ألا يتعارض ذلك مع التزامات سويسرا بموجب قانون الحياد أو مصالحها في السياسة الخارجية والأمنية. كما ينص على تخفيف إلزام الدول المشترية بالحصول على موافقة سويسرية مسبقة لإعادة تصدير المعدات العسكرية التي اشترتها.

وتمنع القواعد الحالية منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في نزاعات مسلحة، أو التي تنتهك حقوق الإنسان بصورة منهجية، كما تحظر التصدير إذا كان هناك خطر استخدام المعدات ضد المدنيين أو نقلها إلى جهات أخرى من دون موافقة سويسرا.

وتأتي مراجعة القانون في ظل تداعيات الحرب الروسية على ، بعدما رفضت برن السماح لدول أوروبية بإعادة تصدير ذخائر ومعدات عسكرية سويسرية إلى ، ما أثار انتقادات من شركاء أوروبيين وألقى بظلاله على قطاع الصناعات الدفاعية السويسري، مع تراجع صادرات الأسلحة خلال عامَي 2023 و2024.

ويستند التعديل إلى استثناء يسمح بتصدير المعدات العسكرية إلى 36 دولة شريكة، بينها دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا والأرجنتين، حتى في حال مشاركتها في نزاع مسلح، ضمن ضوابط تتصل بالحياد والمصالح الأمنية والسياسة الخارجية السويسرية. ولا يشمل التعديل السماح بتصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويؤيد الحكومة والبرلمان التعديل، معتبرين أنّ تخفيف القيود ضروري للحفاظ على تنافسية الصناعات العسكرية السويسرية، وتعزيز قدرات البلاد الدفاعية، وضمان استمرار اندماج الشركات المحلية في سلاسل الإمداد الدولية، في ظل التحولات الأمنية التي تشهدها .

في المقابل، يعارض التعديل أحزاب يسارية ومنظمات حقوقية، ترى أنّ تخفيف القيود قد يضعف ضوابط تصدير الأسلحة ويزيد مخاطر وصول المعدات السويسرية إلى دول متورطة في حروب أو انتهاكات حقوقية، بما يهدد حياد البلاد وموقعها الإنساني.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل التصويت تقارباً بين المعسكرين، إذ أشار أحد الاستطلاعات إلى تأييد 49% من المشاركين للتعديل مقابل 48% معارضين، فيما أظهر استطلاع آخر تقدماً محدوداً للمؤيدين، ما يعكس انقساماً بشأن مستقبل سياسة تصدير الأسلحة السويسرية.

ويأتي الاستفتاء في وقت تسعى فيه سويسرا إلى التوفيق بين التزاماتها التقليدية المرتبطة بالحياد، والتحديات الأمنية الجديدة، والحفاظ على قطاع دفاعي قادر على المنافسة في سوق دولية تتزايد فيها الطلبات على المعدات العسكرية.