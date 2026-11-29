تعرّضت الصحافية لورا دي تشيكلانا لاعتداء من مجموعة مستوطنين إسرائيليين في المحتلة، أثناء تغطيتها المضايقات التي يتعرض لها ، وفق ما أفادت شبكة "Telecinco" الإسبانية، التي نشرت مقطع فيديو يوثق الحادثة.

ويظهر الفيديو الصحافية وهي تحمل ميكروفوناً، محاطة بعدد من المستوطنين، قبل أن يدفعها أحدهم بقوة نحو الحائط، ما أدى إلى تعثرها، فيما يظهر آخر وهو يشير إليها بإصبعه، بينما قام آخرون بتصوير الاعتداء.

ونشرت الشبكة الفيديو عبر حساب على منصة "X"، ووصفت ما جرى بأنه اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين بحق مراسلتها خلال عملها الميداني.

Un grupo de colonos judíos agrede a la reportera @Laura_chiclana : la agresión ha ocurrido cuando trabajaba en un reportaje sobre la violencia contra los palestinos en la Cisjordania ocupada https://t.co/MoG7jmOvBL — Informativos Telecinco (@informativost5) November 28, 2026 Advertisement

وتعمل دي تشيكلانا في القسم الإخباري للشبكة الإسبانية، وتختص بتغطية .

ويأتي الاعتداء في سياق تصاعد الهجمات التي يتعرض لها الصحافيون أثناء تغطية اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استهداف العاملين في الإعلام خلال توثيقهم الأحداث الميدانية.

ولم تحدد الشبكة الإسبانية تاريخ الاعتداء أو موقعه الدقيق، كما لم توضح ما إذا كانت الصحافية قد تعرضت لإصابات، فيما لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأن الحادثة.