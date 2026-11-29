تعرّضت الصحافية الإسبانية لورا دي تشيكلانا لاعتداء من مجموعة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، أثناء تغطيتها المضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وفق ما أفادت شبكة "Telecinco" الإسبانية، التي نشرت مقطع فيديو يوثق الحادثة.
ويظهر الفيديو الصحافية وهي تحمل ميكروفوناً، محاطة بعدد من المستوطنين، قبل أن يدفعها أحدهم بقوة نحو الحائط، ما أدى إلى تعثرها، فيما يظهر آخر وهو يشير إليها بإصبعه، بينما قام آخرون بتصوير الاعتداء.
ونشرت الشبكة الفيديو عبر حساب قسم الأخبار على منصة "X"، ووصفت ما جرى بأنه اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين بحق مراسلتها خلال عملها الميداني.
وتعمل دي تشيكلانا في القسم الإخباري للشبكة الإسبانية، وتختص بتغطية شؤون الشرق الأوسط.
ويأتي الاعتداء في سياق تصاعد الهجمات التي يتعرض لها الصحافيون أثناء تغطية اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استهداف العاملين في الإعلام خلال توثيقهم الأحداث الميدانية.
ولم تحدد الشبكة الإسبانية تاريخ الاعتداء أو موقعه الدقيق، كما لم توضح ما إذا كانت الصحافية قد تعرضت لإصابات، فيما لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأن الحادثة.