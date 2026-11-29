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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، تمسّك المنظمة الدولية بحل الدولتين، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وكتب عبر منصة "إكس": "المسار الوحيد القابل للتنفيذ للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن". وأضاف أن الأمم المتحدة لن تتراجع عن التزامها بقيام دولتين مستقلتين وديمقراطيتين تتمتعان بالسيادة.
وتُحيي الأمم المتحدة المناسبة في 29 تشرين الثاني من كل عام، وهو تاريخ اعتماد الجمعية العامة القرار 181 عام 1947، الذي نصّ على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، ووضع القدس تحت نظام دولي خاص. وأقرّت الجمعية العامة إحياء يوم التضامن سنوياً عام 1977.
وتأتي تصريحات غوتيريش وسط تعثّر جهود التسوية، واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتداعيات الحرب في غزة، إلى جانب الخلافات بشأن القدس والحدود واللاجئين والترتيبات الأمنية، وهي ملفات تعوق تنفيذ حل الدولتين.