دخلت الانتخابات العامة في إسبانيا مرحلتها الحاسمة، مع مواجهة تلفزيونية جمعت أربعة من أبرز المرشحين مساء الخميس، قبل ثلاثة أيام من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، في مناظرة سعى خلالها المتنافسون إلى استمالة ملايين المترددين، وسط مؤشرات استطلاعات الرأي إلى تحول في اتجاه اليمين.

ويحق لأكثر من 38 مليون إسباني التصويت في انتخابات 29 تشرين الثاني، فيما يُقدّر عدد الناخبين الذين لم يحسموا خياراتهم بأكثر من 2.6 مليون، معظمهم من الكتلة التقدمية، ما جعل المناظرة الأخيرة محطة أساسية في السباق الانتخابي.

ورسم رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز المواجهة على أنها خيار بين مواصلة التقدم الذي حققته القوى التقدمية والعودة إلى الوراء مع اليمين، قائلاً للمشاهدين إن الأمر يتعلق بحقوقهم وحرياتهم.

ودافع سانشيز عن حصيلة حكومته الاقتصادية، مشيراً إلى النمو الذي حققته البلاد، كما ركّز على حضوره الدولي، الذي تعزز بفعل انتقاداته للحرب في غزة وإيران ومعارضته للرئيس الأميركي .

واستشهد بتعيين بابلو هرنانديز دي كوس، الخميس، على رأس البنك المركزي ، معتبراً أن الخطوة تمثل ثقة دولية بالسياسات الاقتصادية الإسبانية، إلى جانب تولي شخصيات بارزة من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني مناصب رئيسية في مؤسسات . وقال إن هذه التعيينات "تُظهر أن نموذج الديمقراطية الاجتماعية ينجح".

الاقتصاد والفساد في صلب المواجهة

في المقابل، رفض زعيما المحافظة ألبرتو نونييث فييخو، رئيس الحزب الشعبي، والقومي اليميني المتشدد سانتياغو أباسكال، زعيم حزب "فوكس"، التركيز على المؤشرات الاقتصادية، ووجّها انتقاداتهما إلى أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما استحضرا أزمات شهدتها البلاد خلال عهد سانشيز، من الانقطاع الشامل للكهرباء العام الماضي إلى حوادث القطارات الدامية.

واتهم فييخو رئيس الحكومة بالفشل في معالجة أزمة غلاء المعيشة، رغم جعل أزمة السكن محوراً أساسياً في حملته ، متعهداً بخفض الضرائب وبناء مليون منزل إذا تولى رئاسة الحكومة.

كذلك، ركّز زعيما اليمين على فضائح الفساد التي لاحقت سانشيز وحكومته ومحيطه السياسي والعائلي. وقال أباسكال إن "الفساد يدمّر ويقتل"، رابطاً بين نقص الاستثمار في البنية التحتية العامة وحوادث انقطاع الكهرباء والقطارات.

أما فييخو، فتعهّد بمكافحة الفساد وإجراء تدقيق في جميع نفقات الدولة خلال السنوات الثماني الماضية.

وردّ سانشيز قائلاً: "لا وجود لفساد صفري، لكن هناك تسامحاً صفرياً معه"، مضيفاً أن حزبه تحرك دائماً فوراً، وأنه سبق أن قدم اعتذاره.

وفيما التزم رئيسة بلدية برشلونة السابقة وزعيمة تحالف اليسار الواسع، آدا كولاو، الحذر في انتقاد سانشيز، عرضت تجديد التحالف التقدمي معه.

ولم تشهد المناظرة مواجهة مباشرة تُذكر بين فييخو وأباسكال، باستثناء اتهام الأخير الحزب الشعبي الإسباني في البرلمان الأوروبي بالتصويت لمصلحة اتفاق "ميركوسور" إلى جانب وفد الحزب الاشتراكي. وشدد أباسكال على أن السياسة الخارجية الإسبانية لن تُرسم في أو بروكسل.

الهجرة وملف سبتة

وفي ختام المناظرة، صعّد زعيما اليمين انتقاداتهما لسياسات سانشيز المتعلقة بالهجرة. وفي حين اعتبر رئيس الحكومة أن المهاجرين يشكلون ركيزة للنجاح الاقتصادي الإسباني، ذكّر فييخو بالرسالة التي وقّعها 22 زعيماً أوروبياً وانتقدوا فيها سياسات سانشيز، عقب أزمة الحدود في سبتة خلال الصيف الماضي.

وقال فييخو إن "سبتة ستكون أول ملف أتولاه بصفتي رئيساً للوزراء"، قبل أن يسأل سانشيز عما إذا كان سيعتزل العمل السياسي في حال خسارته الانتخابات، مضيفاً: "أنا كنت سأفعل ذلك، فهل ستفعل أنت؟". ولم يرد رئيس الحكومة على السؤال.