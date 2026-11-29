شهدت بنغلادش موجة جديدة من الاضطرابات والمواجهات العنيفة، مع اشتباكات بين رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ومؤيدي البنغلادشي الحاكم، في مدينة غوبالغانج التي تُعد معقلها السياسي، فيما قُتل ناشط يُعتقد أنه من حزب في مواجهات منفصلة بإحدى المناطق المجاورة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن أنصار رابطة عوامي، المحظور نشاطها، اشتبكوا الأحد مع ناشطين من الحزب القومي البنغلادشي، واستخدم بعض المشاركين السواطير والعصي والأسلحة البيضاء، فيما أُضرمت النيران في متاجر وأكشاك على الطرق ودراجات نارية.

كما شهدت المنطقة المحيطة بجسر بادما، الذي يربط البلاد بالعاصمة دكا، توتراً ومواجهات بين مجموعات متنافسة، بعدما تجمع أنصار الطرفين قرب أحد المداخل الرئيسية للجسر.

وفي منطقة شرياتبور، على بعد نحو 80 كيلومتراً من غوبالغانج، قُتل إبراهيم سيباهي، الذي يُعتقد أنه ناشط في حزب رابطة عوامي، إثر اشتباك تخلله تبادل للزجاجات الحارقة، بحسب الشرطة. وقال مسؤول أمني إن سيباهي توفي أثناء نقله إلى المستشفى متأثراً بإصاباته.

إضراب عام وعودة مرتقبة لحسينة

وتأتي هذه التطورات عقب دعوة حزب رابطة عوامي إلى إضراب عام على مستوى البلاد لمدة يومين، احتجاجاً على ما يصفه أنصاره بـ"الانتقام السياسي"، ومطالبين برفع الحظر المفروض على نشاط الحزب منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة في شباط الماضي.

ويتزامن التصعيد مع إعلان حسينة، البالغة 79 عاماً، عزمها العودة إلى بنغلادش في كانون الأول المقبل، بعد إقامتها في المنفى بالهند منذ الإطاحة بحكومتها في آب 2024، إثر احتجاجات قادها طلاب.

وكانت حسينة قد حُكم عليها بالإعدام غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة القمع الدامية التي رافقت انتفاضة عام 2024.

وفي محاولة لاحتواء التوتر، نشرت السلطات مئات العناصر الإضافيين من القوات شبه العسكرية في غوبالغانج، حيث أُغلقت معظم المتاجر والمؤسسات التجارية الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتشهد المدينة، التي تمثل قاعدة سياسية تاريخية لحسينة وحزبها، اضطرابات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد المواجهات والهجمات على الممتلكات قبيل عودتها المرتقبة.