قضت محكمة جنايات بالسجن سبع سنوات بحق مدير شعبة نقاط تفتيش في المحافظة ومفوض في شرطة الطاقة، لإدانتهما بتسهيل تهريب المشتقات النفطية خارج المحافظة، وفق .

وأوضحت الهيئة أن القضية تتعلق بشبكة من الضباط والمنتسبين الأمنيين تعاونت مع مهربين لتمرير مركبات وصهاريج محمّلة بالوقود عبر نقاط التفتيش مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى جمع إتاوات من ساحات تهريب النفط في نينوى.

وفرضت المحكمة غرامة قدرها عشرة ملايين على المدانين، على أن يُعاقبا بالحبس ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية في حال عدم دفعها.

وأكدت الهيئة أن الحكم صدر حضورياً، بعدما وجدت المحكمة الأدلة كافية ومقنعة للإدانة. (سكاي نيوز)