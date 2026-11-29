أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
انقلبت حافلة سياحية تقلّ مجموعة أردنية متجهة إلى تركيا، صباح الأحد، على طريق حمص–دمشق الدولي في منطقة دوما بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة 29 أردنياً.
وانزلقت الحافلة واصطدمت بسيارة قبل أن تنقلب باتجاه المسار المقابل.
وتدخلت فرق الدفاع المدني السوري، بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق، لتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة في حرستا لتلقي العلاج.