انقلبت حافلة سياحية تقلّ مجموعة أردنية متجهة إلى ، ، على طريق حمص– في منطقة ، ما أدى إلى إصابة 29 أردنياً.

وانزلقت الحافلة واصطدمت بسيارة قبل أن تنقلب باتجاه المسار المقابل.

وتدخلت فرق الدفاع المدني السوري، بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة في ريف دمشق، لتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة في حرستا لتلقي العلاج.