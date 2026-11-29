نشر معهد دراسات الأمن القومي "INSS" تقريراً جديداً تناول فيه تصاعد نفوذ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي داخل القيادة ، مشيراً إلى إمكانية تحوّله إلى إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في رسم السياسات الداخلية والخارجية لطهران خلال مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك التوصل إلى تسوية مع .

Advertisement





التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" قال إنّ الخبرة العسكرية والسياسية التي يتمتع بها رضائي، وعلاقاته بكبار المسؤولين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري، فضلاً عن قدرته على التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، تمنحه موقعاً متقدماً داخل دوائر صنع القرار.

وأشار المعهد إلى تقرير نشرته صحيفة " بوست" في 29 تشرين الأول الماضي، أفاد بأنّ الاستخبارات الأميركية تعتبر رضائي إحدى الشخصيات المحورية في النظام الإيراني، فيما ترى الإدارة الأميركية أنه من بين المسؤولين القلائل القادرين على بناء توافق بين مراكز القوى الإيرانية بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن.

وجاء ذلك بعدما وجّه الأميركي جي دي فانس رسالة إلى رضائي، أعرب فيها عن استعداده للقائه وبحث سبل إنهاء الصراع بين البلدين. كذلك، اعتبر المعهد أن لقاء رضائي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 تشرين الثاني الجاري يعكس تنامي نفوذه السياسي.

عودة إلى صدارة المشهد

ينتمي رضائي، المولود عام 1954، إلى الجيل المؤسس للحرس الثوري الإيراني، وتولى قيادته عام 1981 عندما كان يبلغ 27 عاماً، واستمر في منصبه حتى عام 1997، قبل أن يشغل مناصب سياسية بارزة، بينها أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما ترشح للانتخابات الرئاسية مرات عدة من دون نجاح.

وبحسب التقرير، فإن الحرب والتحولات التي شهدتها القيادة الإيرانية عقب مقتل عدد من كبار المسؤولين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، أتاحت لرضائي فرصة للعودة إلى صدارة المشهد السياسي.

وفي آب 2026، عُيّن رضائي ممثلاً للمرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي وأميناً للمجلس، ما أعاده إلى موقع التأثير المباشر في صياغة السياسات الأمنية الإيرانية.

ولفت المعهد إلى أن مواقف رضائي لا تندرج بصورة واضحة ضمن التصنيفات التقليدية للتيارين المعتدل والمتشدد، إذ سبق أن أبدى تحفظات على مذكرة التفاهم الموقعة بين والولايات المتحدة في حزيران 2026، لكنه انتقد في مراحل سابقة أسلوب إدارة المفاوضات النووية، مؤكداً أن هدف الدبلوماسية هو تحقيق النتائج وليس مجرد عرض المواقف.

"نابليون إيران"

وأشار التقرير إلى بروز نقاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية بشأن إمكانية تحوّل رضائي إلى ما وصفه بعض المعلقين بـ"نابليون إيران"، أي الشخصية القوية القادرة سلطة الدولة وتسريع عملية صنع القرار وإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز التماسك الداخلي.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد الرضا داوري، المستشار السابق للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، أن رضائي قد يكون الشخصية المناسبة لهذه المهمة، خصوصاً أن عدداً من كبار المسؤولين الحاليين، بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، سبق أن خدموا تحت قيادته.

في المقابل، شكك معلقون سياسيون إيرانيون في قدرة رضائي أو أي شخصية أخرى على إحداث تغيير جوهري في ظل بنية الحكم الحالية وتعدد مراكز النفوذ داخل البلاد.

هل تتغير بنية الحكم في إيران؟

وربط المعهد الإسرائيلي تصاعد نفوذ رضائي باستمرار التساؤلات بشأن قدرة مجتبى خامنئي على ترسيخ سلطته، في ظل عدم ظهوره علناً منذ اختياره مرشداً أعلى، ومحدودية المعلومات المتعلقة بوضعه الصحي ومدى مشاركته المباشرة في صنع القرار.

ورغم تأكيد رضائي أنه التقى المرشد الجديد وأن الأخير يتابع تفاصيل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ويوجّه المسؤولين بشأنها، رأى المعهد أن مدى قدرته على ممارسة سلطته وحسم الخلافات بين مراكز القوى لا يزال غير واضح.

واعتبر التقرير أن الأزمة الراهنة قد تمهّد لظهور نموذج حكم جديد في إيران، يحافظ على الإطار الرسمي لنظام ولاية الفقيه، مقابل انتقال تدريجي لمركز الثقل السياسي نحو المؤسسة الأمنية والحرس الثوري.

وختم المعهد تقريره بالإشارة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد شكل النظام الإيراني بعد الحرب، وما إذا كان مجتبى خامنئي سينجح في ترسيخ سلطته على غرار والده، أم ستتوزع الصلاحيات بين مراكز نفوذ متعددة، أو تتركز في يد شخصية سياسية وأمنية قوية، وهو السيناريو الذي قد يمنح رضائي دوراً أكبر من دوره الحالي.



