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كشفت بعثة أثرية إيطالية عن تجمع سكني واسع يعود إلى نحو 8500 عام في واحة الفرافرة في .ويضم التجمع السكني نحو 200 شاهد أثري من المنشآت الحجرية والمواقد والأدوات، في اكتشاف يقدم أدلة جديدة على أنماط الاستيطان والحياة اليومية في مصر خلال عصور ما قبل التاريخ.ويقع الكشف الجديد في منطقة هضبة ، على الحافة الشرقية لمنخفض الفرافرة، ويعد من أكبر التجمعات السكنية التي رُصدت حتى الآن في الصحراء الغربية ، وفق .وضم الموقع، المعروف باسم "الموقع رقم 1"، نحو 200 شاهد أثري تشمل منشآت حجرية ومواقد وتجمعات كبيرة من الأدوات الحجرية، وتشير الدراسات الأولية إلى أنه كان تجمعا بشريا منظما ومستقرا نسبيا، وليس مجرد مخيم مؤقت، ويرجح أن يعود إلى منتصف عصر الهولوسين، قبل نحو 8500 عام.وأظهرت دراسة المنشآت الحجرية والمواقد وتوزيع الأدوات الأثرية المحيطة بها أن الموقع شهد أنشطة معيشية ومنزلية يومية، فيما يعكس حجمه وتنظيمه المكاني تكرار الاستيطان البشري واستمراره في المنطقة خلال تلك الفترة. (روسيا اليوم)