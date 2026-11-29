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كشفت صحيفة " " ، عن لجوء مهربين إلى استخدام بالونات محملة بالأسلحة والمخدرات في محاولات تهريب عبر الحدود .وأشارت إلى أن أحد هذه البالونات وصل إلى قلب قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية بالخطأ، وهبط بالقرب من سرب للطائرات المقاتلة.وقالت إن مهربين حاولوا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إدخال أسلحة ومخدرات إلى باستخدام بالونات، زُود بعضها بأنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية.وأضافت الصحيفة أن أحد البالونات التي وصلت إلى قاعدة رامون الجوية كان يحمل شحنة تقدر بنحو 10 كيلوغرامات من المخدرات، في واقعة أثارت قلقا داخل الجيش ، نظرا إلى وصوله إلى منطقة قريبة من سرب للمقاتلات الحربية داخل .وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء هذه الظاهرة الجديدة، المتمثلة في استخدام البالونات لأغراض التهريب، فضلا عن إمكانية توظيفها كسلاح تكتيكي. (روسيا اليوم)