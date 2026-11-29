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تتنافس شركات التكنولوجيا الكبرى في على عدد محدود من الكهربائيين والسباكين وعمال البناء المهرة، لتشييد مراكز البيانات العملاقة التي تقوم عليها طفرة ، إذ يحدث ذلك في وقت يعاني فيه قطاع البناء الأميركي أصلاً من نقص حاد في الأيدي العاملة.وبحسب تقرير لشبكة " بي سي" الأميركية، يأتي هذا التنافس بعدما قال الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي، إن الشركات الأميركية ستواجه "ضريبة هائلة" إذا بنت مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة.وتبدو آثار هذا الضغط واضحة في مدينة أبيلين في ولاية تكساس، التي توافد إليها آلاف العمال للعمل في مشروعات مراكز بيانات ضخمة، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع "ستارغيت" الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، وتنفذه شركات " إيه آي" و"أوراكل" و"سوفت بنك" اليابانية.وتحولت المراعي المحيطة بالمدينة إلى مواقع إنشاء تمتد لمسافات شاسعة، وتوسعت حولها مخيمات المنازل المتنقلة والمساكن المؤقتة لإيواء العمال القادمين.ويصف جين لانتريب، صاحب شركة لبناء المنازل في أبيلين، هذه الطفرة بأنها "سيف ذو حدين"، أولهما أن مراكز البيانات أنعشت اقتصاد المدينة وجلبت سكاناً جدداً، وجعلته أكثر انشغالاً من أي وقت مضى في بناء منازل لهم. لكنها في المقابل رفعت تكلفة البناء وأطالت مدته، بعد أن تقلص عدد العمال المتاحين للتوظيف.ويؤكد سكوتي ريستن، وهو كهربائي محترف يعمل مع "لانتريب"، أن عدداً من الكهربائيين لديه تركوا العمل وانتقلوا إلى مراكز البيانات بحثاً عن أجور أعلى. وأضاف أن الظاهرة طالت أيضاً شركات الكهرباء التجارية في المنطقة، مشيراً إلى أن إحدى الشركات خسرت 42 عاملاً في يوم واحد.وقال ريستن: "لو كنت شاباً بلا زوجة وأطفال لفعلت الشيء نفسه، فهم يدفعون ثلاثة أضعاف ما أستطيع دفعه على الأقل".ولا يقتصر الأمر على تكساس. فشركات التكنولوجيا تستقطب العمال من مختلف أنحاء البلاد بحوافز مالية سخية، للإقامة في مناطق ريفية نائية. ومن هذه المناطق مقاطعة ريتشلاند في ولاية لويزيانا، حيث تبني "ميتا" مركز بيانات "هايبريون" بتكلفة تتجاوز 50 مليار دولار.ولزيادة أعداد عمال البناء، تنفق شركات مثل "ميتا" و"غوغل" و"أمازون" ملايين الدولارات على برامج تدريب مدفوعة الأجر، تتيح للمتدربين اكتساب الخبرة العملية مباشرة في مواقع مراكز البيانات.وتتعاون رابطة البنائين والمقاولين مع "ميتا" في أكاديمية تدريبية تبلغ تكلفتها 115 مليون دولار، تقدمها الشركة باعتبارها مساراً سريعاً لبناء مهنة طويلة الأمد في الحِرف الماهرة. وقال جويل ثيمز، الرابطة لشؤون تنمية القوى العاملة، إن البرنامج اجتذب حتى الآن آلاف الراغبين في تعلم حرفة والعمل لاحقاً في مراكز البيانات. (الامارات 24)