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أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 1000 ، بحق ستيفان فايكامب، وهو هولندي ينتمي للتيار الجديد ويشبه مظهره الزعيم النازي .وأدانت الابتدائية غربي ، فايكامب بتهمة "التحريض على الكراهية" وفقا للقانون الألماني، بعد تصريحات "أشاد فيها بأدولف " خلال مقابلة أجريت معه في 2025 على هامش تجمع لليمين المتطرف.وقال ستيفان فايكامب حينها: "كان عبقريا.. كان هتلر عبقريا"، واصفا إياه بأنه "أعجوبة من عجائب العالم لا مثيل لها"، مضيفا: "أنا معجب به.. حبي لألمانيا يتجسد في أدولف هتلر". (روسيا اليوم)