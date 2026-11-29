أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 1000 يورو
، بحق ستيفان فايكامب، وهو هولندي ينتمي للتيار النازي
الجديد ويشبه مظهره الزعيم النازي أدولف هتلر
.
وأدانت محكمة مونستر
الابتدائية غربي ألمانيا
، فايكامب بتهمة "التحريض على الكراهية" وفقا للقانون الألماني، بعد تصريحات "أشاد فيها بأدولف هتلر
" خلال مقابلة أجريت معه في تموز
2025 على هامش تجمع لليمين المتطرف.
وقال ستيفان فايكامب حينها: "كان عبقريا.. كان أدولف
هتلر عبقريا"، واصفا إياه بأنه "أعجوبة من عجائب العالم لا مثيل لها"، مضيفا: "أنا معجب به.. حبي لألمانيا يتجسد في أدولف هتلر". (روسيا اليوم)