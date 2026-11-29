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ودعا المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، وزارتي الصحة والتربية إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية الطلبة والكوادر التعليمية، في ظل تسجيل آلاف الإصابات بالمرض وحالات وفاة في عدد من المحافظات.



ارتفاع الإصابات للعام الثالث

واستند المركز في مطالبته إلى بيانات ، التي أظهرت تسجيل 4358 إصابة بالتهاب السحايا خلال عام 2026، مقابل 4129 إصابة عام 2025، و3948 إصابة عام 2024. أثار ارتفاع إصابات التهاب السحايا في مخاوف بشأن سلامة الطلبة، وسط مطالبات حقوقية بتعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس البلاد مؤقتًا، والانتقال إلى التعليم الإلكتروني لحين تقييم الوضع الوبائي.ودعا المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، وزارتي الصحة والتربية إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية الطلبة والكوادر التعليمية، في ظل تسجيل آلاف الإصابات بالمرض وحالات وفاة في عدد من المحافظات.ارتفاع الإصابات للعام الثالثواستند المركز في مطالبته إلى بيانات ، التي أظهرت تسجيل 4358 إصابة بالتهاب السحايا خلال عام 2026، مقابل 4129 إصابة عام 2025، و3948 إصابة عام 2024.





وطالب المركز وفقًا لموقع "شفق" بالكشف الدوري عن أعداد الإصابات والوفيات وتوزيعها الجغرافي والفئات العمرية للمصابين، بما يتيح تقييم حجم المخاطر الصحية داخل المؤسسات التعليمية.



مخاطر صحية

وأشار التقرير إلى أن التهاب السحايا يشكل تحديًا صحيًّا عالميًّا، إذ بلغت الإصابات نحو 2.54 مليون حالة خلال عام 2023، فيما تجاوز عدد الوفيات 259 ألفًا، وفق تقديرات دراسة العبء العالمي للأمراض.



وبحسب ، يتسبب التهاب السحايا البكتيري بوفاة واحد من كل ستة مصابين، فيما يعاني واحد من كل خمسة ناجين مضاعفات خطيرة.



مطالب بإجراءات عاجلة

وشدّد المركز على أن تعليق الدراسة الحضورية يمثل إجراءً احترازيًّا مقترحًا، ينبغي مراجعته دوريًّا وفق تقييمات الجهات الصحية المختصة، مع ضمان وصول الطلبة إلى التعليم الإلكتروني، خصوصًا في المناطق التي تعاني ضعف خدمات الإنترنت. وفي محافظة واسط، بلغ عدد الإصابات المسجلة منذ بداية العام 371 حالة، بينها 161 إصابة في المدارس، فضلًا عن تسجيل 15 وفاة، وفق البيانات الصحية التي أوردها المركز.وطالب المركز وفقًا لموقع "شفق" بالكشف الدوري عن أعداد الإصابات والوفيات وتوزيعها الجغرافي والفئات العمرية للمصابين، بما يتيح تقييم حجم المخاطر الصحية داخل المؤسسات التعليمية.مخاطر صحيةوأشار التقرير إلى أن التهاب السحايا يشكل تحديًا صحيًّا عالميًّا، إذ بلغت الإصابات نحو 2.54 مليون حالة خلال عام 2023، فيما تجاوز عدد الوفيات 259 ألفًا، وفق تقديرات دراسة العبء العالمي للأمراض.وبحسب ، يتسبب التهاب السحايا البكتيري بوفاة واحد من كل ستة مصابين، فيما يعاني واحد من كل خمسة ناجين مضاعفات خطيرة.مطالب بإجراءات عاجلةوشدّد المركز على أن تعليق الدراسة الحضورية يمثل إجراءً احترازيًّا مقترحًا، ينبغي مراجعته دوريًّا وفق تقييمات الجهات الصحية المختصة، مع ضمان وصول الطلبة إلى التعليم الإلكتروني، خصوصًا في المناطق التي تعاني ضعف خدمات الإنترنت.

كما دعا إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية بالمرض، وتشكيل فرق صحية لمتابعة المدارس، وتكثيف الفحوصات المختبرية والرصد الوبائي، فضلًا عن تحسين مستويات النظافة والتهوية داخل الصفوف الدراسية.



وأكد المركز أهمية التشخيص المبكر وتوفير المستلزمات العلاجية، إلى جانب نشر الإرشادات الطبية بين الأسر والكوادر التعليمية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية دون المساس بحق الطلبة في التعليم. (إرم نيوز)