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أصدرت حكومة مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المناطق الحرة المالية، وذلك في إطار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية للقطاع المالي، وتعزيز التكامل بين المناطق الحرة المالية والبر للدولة، وتوسيع فرص الأعمال والاستثمار، بما يدعم تنافسية الدولة وجاذبيتها للمؤسسات المالية والشركات الدولية والإقليمية، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً ومُرونة لمُمارسة الأنشطة المالية.وبحسب (وام)، يوضح المرسوم بقانون نطاق خضوع المناطق الحرة المالية وأنشطتها للتشريعات الاتحادية، مع استثناء التشريعات الاتحادية المدنية والتجارية، ومراعاة النصوص الاتحادية الخاصة التي تقضي صراحة بسريانها على هذه المناطق، والأحكام المدنية والتجارية الواردة في التشريعات الاتحادية التي تُقرر تشريعات المنطقة الحرة المالية المعنية تطبيقها فيها.ويُسهم هذا التحديد في منح المستثمرين والشركات رؤية أوضح للتشريعات التي تحكم أعمالهم، وتيسير الامتثال للمتطلبات القانونية، وتعزيز الثقة واستقرار المعاملات، بما يدعم قدرة المناطق الحرة المالية على استقطاب الأعمال والاستثمارات وتطوير خدماتها.ويُنظم المرسوم بقانون ممارسة الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية لأنشطتها في البر الرئيسي، وفق الشروط والضوابط التي تُحددها الجهات المختصة، مع إمكان مزاولتها دون مقر فعلي فيه، بالإضافة إلى توسيع الفرص للأشخاص المرخصين من المصرف المركزي وهيئة سوق المال بمزاولة أنشطتهم داخل المنطقة الحرة المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.ويُوفر ذلك فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق والعملاء، كما يُعزز التعاون بين الجهات المعنية وتكامل بين المنطقة الحرة المالية والبر الرئيسي مع الحفاظ على خصوصية كل إطار تشريعي ورقابي. (ارم نيوز)