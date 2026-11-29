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أعلنت اليمنية ضبط 38 خلية إرهابية مرتبطة بالحوثيين في المحافظات المحررة خلال العام الجاري، كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات وأنشطة تخريبية تهدد أمن واستقرار البلاد.وخلال عُقد الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، استعرض مدير عام إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، العميد هيثم الجرادي، أبرز الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال العام، مؤكداً أن تفكيك الخلايا وإحباط مخططاتها شكّل جزءاً أساسياً من جهود حماية الداخلية.وأوضح الجرادي أن العمليات الاستباقية أسهمت في كشف شبكات مرتبطة بمليشيا الحوثي وتفكيكها، وإفشال أنشطتها، واصفاً عام 2026 بـ"عام التفوق والنصر الأمني".وأضاف أن هذه الإنجازات تزامنت مع إعلان عملية "فجر اليمن"، الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين واستكمال بسط سلطة كامل الأراضي اليمنية، وفق قوله.وأشار إلى أن النجاحات الأمنية جاءت نتيجة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها قيادة وزارة الداخلية، برئاسة الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان، لتعزيز الأمن الوقائي ورفع مستوى الجاهزية واليقظة وتحصين الجبهة الداخلية.وكشف الجرادي أن التحقيقات مع عناصر الخلايا المضبوطة أظهرت تلقيهم تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين تابعين للحرس الثوري وآخرين من ، في ومناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما تلقى بعضهم تدريبات في وجنوب وسوريا.وبحسب الجرادي، كانت الخلايا تخطط لاستهداف قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات سياسية ومدنية بعمليات اغتيال وتفجيرات، إلى جانب رصد تحركات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومراقبة المنشآت الحيوية وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ أنشطة تجسسية وتخريبية تستهدف منشآت اقتصادية وخدمية.كما شملت المخططات، وفقاً له، زعزعة الأمن المجتمعي وإثارة الفوضى والاضطرابات وتأجيج النزاعات المجتمعية والمناطقية، بهدف تقويض الاستقرار في المحافظات المحررة.