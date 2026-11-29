نفى البنتاغون، صحة التقارير التي تحدثت عن استخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، التابع لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ، في شن هجمات ضد القوات الأميركية.

وأكدت الأميركية أنه لا توجد لدى القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أدلة على استخدام إيران النظام في هجماتها.

وجاء النفي عقب تقرير نشرته صحيفة " بوست"، السبت، نقلت فيه عن أربعة أشخاص مطلعين على العمليات العسكرية أن إيران استخدمت شبكة "ستارلينك" لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في .

وزعمت الصحيفة أن شركة "سبيس إكس" رصدت استخداماً غير مصرح به لخدمات الشبكة خلال الأيام الأولى من الحرب الأميركية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

كما تحدث التقرير عن وثيقة سرية أُعدت من جانب القيادة المركزية الأميركية ورُفعت خلال الصيف إلى بيت هيغسيث، تضمنت معلومات بشأن الاستخدام العسكري المزعوم للشبكة.

غير أن المتحدثة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، أكدت في تصريحات سابقة عدم علم الوزارة بوجود تقرير من هذا النوع موجه إلى مكتب وزير الدفاع.

غضب إيلون ماسك

وبحسب "واشنطن بوست"، أثارت المعلومات المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به للشبكة غضب إيلون ماسك، فيما تحدثت مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية للشركة عن إقالة مسؤولين تنفيذيين اثنين على الأقل على خلفية مخالفات مرتبطة باستخدام خدمات الاتصالات الفضائية.

ولم يكشف التقرير عن هويتي المسؤولين المقالين، كما لم يصدر تعليق من ماسك أو شركة "سبيس إكس" على هذه المعلومات.

"ستارلينك" في إيران

ورغم أن خدمة "ستارلينك" غير مرخصة رسمياً في إيران، فإنها أصبحت إحدى وسائل الاتصال التي يستخدمها إيرانيون لتجاوز القيود الحكومية المفروضة على الإنترنت.

وسبق أن لجأت السلطات إلى قطع خدمات الإنترنت وفرض قيود واسعة عليها خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكذلك منذ اندلاع الحرب.

وكانت إيران قد تقدمت في وقت سابق بشكاوى إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تشغيل أجهزة "ستارلينك" داخل أراضيها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما واجهت "سبيس إكس" تحديات مماثلة خلال الحرب الروسية ، ما دفعها إلى تشديد إجراءات التحقق من الأجهزة المصرح لها بالاتصال بشبكتها.

ويعيد الجدل الأخير تسليط الضوء على الدور المتنامي لشبكات الاتصالات الفضائية التجارية في النزاعات المسلحة، والتحديات التي تواجه الشركات المشغلة في مراقبة استخدام خدماتها.

.ومع نفي البنتاغون، تبقى الادعاءات بشأن استخدام إيران "ستارلينك" في مهاجمة القوات الأميركية دون أدلة معلنة تؤكد صحتها