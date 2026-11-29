أكد ، أن المفاوضات لم تشهد تطورات جديدة، مؤكدا أن مقترح لا يزال مطروحا، وأنه قد يفضي إلى فتح في وقت قصير إذا لُبيت مطالب .

ووصف المقترح بأنه "متوازن"، قائلا إنه يلبي مطالب إيران وتوقعاتها، ويأخذ في الاعتبار وجهة نظر الطرف الآخر.

وأضاف أن المقترح قد يمهد أيضا لبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد عراقجي أن مطالب بلاده سبق طرحها "بشكل أو بآخر"، مشيرا إلى أن توقيع الرئيس الأميركي موجود على عدد منها، على حد قوله.