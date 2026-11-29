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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات لم تشهد تطورات جديدة، مؤكدا أن مقترح طهران لا يزال مطروحا، وأنه قد يفضي إلى فتح مضيق هرمز في وقت قصير إذا لُبيت مطالب إيران.
ووصف عراقجي المقترح بأنه "متوازن"، قائلا إنه يلبي مطالب إيران وتوقعاتها، ويأخذ في الاعتبار وجهة نظر الطرف الآخر.
وأضاف أن المقترح قد يمهد أيضا لبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكد عراقجي أن مطالب بلاده سبق طرحها "بشكل أو بآخر"، مشيرا إلى أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجود على عدد منها، على حد قوله.