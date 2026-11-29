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أكد العراق وإيران، خلال اجتماع للجنة الاتفاق الأمني المشترك في طهران، ضرورة عدم استخدام أراضي البلدين وأجوائهما منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.
وأوضح المكتب أن الجانبين أكدا أهمية التنسيق بينهما بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وبحث الاجتماع تنظيم عمل المنافذ الحدودية بين البلدين وتسهيل حركة التجارة والمسافرين. وحضر الاجتماع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي على رأس وفد أمني رفيع المستوى.