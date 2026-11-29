أكد وإيران، خلال الاتفاق الأمني المشترك في ، ضرورة عدم استخدام أراضي البلدين وأجوائهما منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار .

وأوضح المكتب أن الجانبين أكدا أهمية التنسيق بينهما بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وبحث الاجتماع تنظيم عمل المنافذ الحدودية بين البلدين وتسهيل حركة التجارة والمسافرين. وحضر الاجتماع العراقي العبودي على رأس وفد أمني رفيع المستوى.