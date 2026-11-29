بعد أكثر من ستة عقود على دخوله السوق اللبنانية
منذ عام 1962، شكّل قرار حاكم مصرف لبنان
، الصادر في الجريدة الرسمية
بتاريخ 13 تشرين الثاني 2026، والقاضي بشطب اسم "بنك صادرات إيران
" نهائياً من لائحة المصارف استناداً إلى قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 26/6/1 (تاريخ 7 تشرين الأول 2026)، خطوة مفصلية تحمل دلالات مالية وسياسية بارزة، إذ يهدف هذا الإجراء التنظيمي حسب معلومات "لبنان
٢٤"بالدرجة الأولى إلى حماية القطاع المصرفي اللبناني من مخاطر العقوبات
الدولية والحفاظ على علاقاته المتبقية مع المصارف المراسلة. كما يعكس القرار استجابة واضحة للضغوط الأميركية والإقليمية الرامية إلى تجفيف قنوات التمويل المرتبطة بإيران، ويندرج في إطار مساعي المصرف المركزي للامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيداً لإخراج لبنان من "القائمة الرمادية" وتسهيل مسار التفاوض مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي
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