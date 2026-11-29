بعد أكثر من ستة عقود على دخوله السوق منذ عام 1962، شكّل قرار حاكم ، الصادر في بتاريخ 13 تشرين الثاني 2026، والقاضي بشطب اسم "بنك صادرات " نهائياً من لائحة المصارف استناداً إلى قرار الهيئة المصرفية رقم 26/6/1 (تاريخ 7 تشرين الأول 2026)، خطوة مفصلية تحمل دلالات مالية وسياسية بارزة، إذ يهدف هذا الإجراء التنظيمي حسب معلومات " ٢٤"بالدرجة الأولى إلى حماية القطاع المصرفي اللبناني من مخاطر الدولية والحفاظ على علاقاته المتبقية مع المصارف المراسلة. كما يعكس القرار استجابة واضحة للضغوط الأميركية والإقليمية الرامية إلى تجفيف قنوات التمويل المرتبطة بإيران، ويندرج في إطار مساعي المصرف المركزي للامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيداً لإخراج لبنان من "القائمة الرمادية" وتسهيل مسار التفاوض مع المؤسسات الدولية وصندوق .

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