أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن الريال سجّل تراجعًا غير مسبوق، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران عتبة 3 ملايين ريال للمرة الأولى في التاريخ، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وصعوبة متزايدة يواجهها المواطنون في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

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وبحسب التقرير الّذي ترجمه " "، بلغ سعر الدولار نحو 3.05 ملايين ريال بحلول منتصف نهار الأحد، وفق مواقع متخصصة في تتبّع أسعار العملات ، مسجلًا انخفاضًا إضافيًا في قيمة العملة بنحو 1.6% خلال يوم واحد. أما اليورو، فوصل سعره إلى نحو 3.33 ملايين ريال، في أرقام وصفتها وسائل إعلام إيرانية بأنها "قياسية تاريخية".

وأشار التقرير إلى أن وسيلة إعلامية مقربة من المحافظ في أفادت أيضًا بتراجع حاد في قيمة الريال مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، موضحة أن قيمة العملة في السوق الحرة أصبحت أقل من نصف قيمتها عند تسجيل مستوى قياسي سابق.

وفي المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي بعيدًا بشكل ملحوظ عن أسعار السوق الحرة، إذ بلغ الدولار نحو 1.97 مليون ريال في التحويلات المنفذة عبر السوق الرسمية يوم الأحد.

وحاول البنك المركزي الإيراني الحد من تراجع العملة، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعليق تداول عملة "تيذر" الرقمية على عدد من منصات تداول العملات المشفرة يوم السبت، إلا أن الريال واصل انخفاضه صباح الأحد.





البنك المركزي: لدينا عملات أجنبية لتأمين السلع الأساسية

وسعى حاكم البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى طمأنة المواطنين، مؤكدًا أن بلاده تمتلك احتياطات كافية من العملات الأجنبية لتغطية احتياجاتها من السلع الأساسية والأدوية خلال الأشهر المقبلة.

لكنه أشار إلى أن سوق الصرف لا يتأثر بالمؤشرات الاقتصادية وحدها، بل تؤدي العوامل النفسية أيضًا دورًا في تحديد اتجاهاته.

ولفت التقرير إلى أن الريال الإيراني كان قد سجل في أواخر كانون الثاني الماضي مستوى متدنيًا قياسيًا بلغ 1.5 مليون ريال مقابل الدولار، وذلك بعد أسابيع من اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد بسبب تراجع قيمة العملة.

وفي آب الماضي، تجاوز سعر الدولار عتبة مليوني ريال، بالتزامن مع وصول التضخم السنوي إلى 66% في تموز. كما أفادت وكالة "رويترز"، يوم السبت، بأن الدولار بلغ نحو 2.99 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.938 مليون ريال يوم الجمعة.

وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية في إيران نحو 166 مليون ريال، أي ما يعادل قرابة 55 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي.

ويأتي انهيار العملة بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب مع إيران، وفي ظل الحصار البحري الأميركي وتشديد المفروضة عليها. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال إن هذه الإجراءات تهدف إلى عزل طهران عن الاقتصاد العالمي.

وفي مشهد يعكس حجم تراجع القدرة الشرائية، أظهر مقطع فيديو متداول على في إيران أحد المتسوقين وهو يسلم أمين الصندوق 19 رزمة من الأوراق النقدية مقابل كيس صغير من المواد الغذائية، في صورة تعكس التراجع الكبير الذي أصاب قيمة العملة خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير، كان الدولار يُصرف بنحو 32 ألف ريال عند توقيع الاتفاق عام 2015، بينما تجاوز سعره حاليًا 3 ملايين ريال.

الرئيس الإيراني: نخوض "حربًا صامتة"

ولم تعد القيادة الإيرانية تخفي حجم الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إذ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي: "ليس لدينا أموال".

وفي كلمة أخرى، أضاف بزشكيان: "بصراحة، وضعنا ليس جيدًا على الإطلاق، لكن هذا لا يعني أننا لن نتمكن من التعامل معه".

وخلال مشاركته في المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، وصف الرئيس الإيراني الوضع الذي تواجهه بلاده بأنه "حرب صامتة"، معتبرًا أنها أكثر تعقيدًا من الحرب التي تُطلق فيها الصواريخ ويحدث فيها الدمار.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم السنوي 89.8% في أيلول، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 88.7% في تشرين الأول، فيما سجل تضخم أسعار المواد الغذائية مستوى أعلى بلغ 113.4%.

وأشار التقرير، نقلًا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن سعر زيت الطهي تضاعف أربع مرات خلال عام واحد، بينما ارتفعت أسعار الشاي والدجاج واللبن والطماطم والبصل إلى أكثر من ضعف مستوياتها السابقة.

وقبل عام، كان سعر كيلوغرام اللحم البقري يعادل 7% من الحد الأدنى للأجور الشهري، إلا أن هذه النسبة تجاوزت 11% الشهر الماضي. كذلك، بات المتسوقون الذين اعتادوا شراء 10 أو 20 بيضة يكتفون اليوم بشراء بيضتين أو أربع فقط.

ونقل التقرير عن همايون ساميه نجف آبادي، عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، قوله لموقع "إيران واير" المعارض، إن عائلات كثيرة توقفت عن شراء اللحوم والدجاج، فيما أصبحت البيوض تدريجيًا خارج قدرتها الشرائية.

وأضاف أن بعض الأسر باتت تعتمد على البطاطا في وجباتها اليومية، لأنها تكاد تكون الغذاء الوحيد الذي لا يزال بإمكانها تحمّل تكلفته.

الإيرانيون عاجزون عن مواكبة ارتفاع الأسعار

وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، لم تعد الرواتب قادرة على مواكبة تكاليف المعيشة، ما يزيد الضغوط على العائلات الإيرانية ويجعل تأمين الاحتياجات اليومية أكثر صعوبة.

ونقل التقرير عن محمود، وهو موظف حكومي يبلغ 44 عامًا من مدينة أصفهان، قوله لوكالة "رويترز": "براتب يقل عن 100 دولار، لا أستطيع سوى تأمين مصاريف معيشتي لمدة 10 أيام".

وأضاف: "أضطر أنا وزوجتي باستمرار إلى الكذب على ابنتينا عندما تطلبان لعبة أو ملابس جديدة".

وفي مدينة مشهد، اختصر صاحب متجر يبلغ 47 عامًا، ويدعى محمد علي، حجم الأزمة بالقول: "ليس لدينا مال، ولا مستقبل، ولا أمل".

أما محمد، وهو مدرس يبلغ 38 عامًا وأب لطفلين من طهران، فأوضح لقناة "الحرة" أنه يتقاضى راتبًا شهريًا يتراوح بين 90 و100 دولار، في حين يبلغ إيجار منزله 160 دولارًا.

وقال: "تذهب إلى النوم ليلًا وأنت تشعر بالتوتر والقلق، ثم تستيقظ صباحًا لتكتشف أن الأسعار ارتفعت مجددًا".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، بلغ سعر طبق يضم 30 بيضة خلال عطلة نهاية الأسبوع 7.14 ملايين ريال، أي نحو 238 ألف ريال للبيضة الواحدة، وهو ما يعادل قرابة 4% من الحد الأدنى للأجور الشهري البالغ 166 مليون ريال.

كذلك، ارتفع سعر عبوة الحليب التي يبلغ وزنها 900 غرام في متاجر جنوب طهران بمقدار 200 ألف ريال خلال يوم واحد هذا الأسبوع، ليصل سعرها إلى 1.8 مليون ريال.

وبذلك، فإن الأسرة التي تشتري عبوة حليب واحدة يوميًا تنفق نحو 54 مليون ريال شهريًا على الحليب وحده، أي ما يقارب ثلث الحد الأدنى للأجور.

ولا تزال الأسعار تواصل ارتفاعها، إذ رفعت وزارة الزراعة الإيرانية مؤخرًا سعر الحليب الخام في مزارع الألبان بنسبة 12%، إلا أن مربي الماشية يرون أن السعر الجديد لا يزال أقل من تكاليف الإنتاج.

حتى الخبز، الذي يشكل أحد أهم السلع الأساسية على موائد الإيرانيين، بات يخضع لنظامين مختلفين للتسعير.

ففي طهران، يبلغ سعر رغيف خبز "السنغك" التقليدي المدعوم 155 ألف ريال، وفق السعر الرسمي المحدد في حزيران، لكن الأسعار ترتفع بشكل كبير خارج نطاق الحصص المدعومة.

وعلى سبيل المثال، يصل سعر الرغيف نفسه في مدينة تبريز إلى 500 ألف ريال من دون دعم، أي أكثر من خمسة أضعاف السعر المدعوم، وفق ما أورده التقرير.