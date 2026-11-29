أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، اليوم الأحد، رصد تجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة ، في إطار جهودها لحماية المنشآت النفطية ومنع الاعتداءات على البنية التحتية.

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وذكرت الوكالة، في بيان نقلته "واع"، أن مفارز استخبارات شرطة الطاقة كشفت التجاوز بعد عمليات تحرٍ وتدقيق، أعقبها إجراء كشف ميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة نفط .

وأوضحت أن الكشف أظهر وجود مؤشرات على التلاعب بالأنبوب، أبرزها أدوات مخصصة لفتح الصمام، إلى جانب أعمال حفر وردم ترابي في محيط الموقع.

وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسليم الصمام والموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال المسار القانوني.

ويُعد قطاع شرياناً أساسياً للاقتصاد ، إذ تعتمد إيرادات الدولة بصورة رئيسية على تصدير النفط، ما يجعل حماية الأنابيب والمنشآت المرتبطة بها أولوية أمنية واقتصادية، في ظل المخاطر الناجمة عن عمليات التخريب والسرقة والتجاوزات غير القانونية.

وتواصل العراقية، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، تكثيف إجراءات الرقابة على الحقول والمنشآت وخطوط نقل النفط، للحد من المخالفات وحماية الممتلكات العامة.