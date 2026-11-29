سجّلت الانتخابات في ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة المشاركة، بعدما تخطّت 68% عند الساعة السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، وفق بيانات أولية نشرتها ، في مؤشر إلى الإقبال الواسع على التصويت.

وأظهرت الأرقام الرسمية بلوغ نسبة المشاركة 68.1%، مقابل 53.1% في التوقيت نفسه خلال التي أُجريت في 2023، بزيادة تقارب 15 نقطة مئوية.

ويأتي هذا الإقبال في ظل منافسة سياسية بين العمالي بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحزب الشعب المحافظ برئاسة ألبرتو نونييث فييخو، إضافة إلى حزب "فوكس" اليميني المتطرف.

وتكتسب الانتخابات أهمية كبيرة، إذ ستحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة ومستقبل الحكومة، وسط احتمالات بأن يحتاج حزب الشعب إلى التحالف مع "فوكس" لتأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، والبالغة 176 مقعدًا من أصل 350.

وتصدّرت قضايا ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات والأوضاع الاقتصادية، إلى جانب ملفات سياسية وقضايا فساد، الحملات للأحزاب المتنافسة.

وكان سانشيز قد حثّ المواطنين على المشاركة بكثافة، معتبرًا أن ارتفاع نسبة التصويت قد يدعم فرص القوى اليسارية في الحفاظ على الحكومة، في حين دعت أحزاب إلى التغيير السياسي.

وتترقب الأوساط السياسية نتائج الانتخابات عقب إغلاق صناديق الاقتراع، لمعرفة مدى تأثير المشاركة المرتفعة على توزيع المقاعد، وما إذا كانت ستتيح لأي من المعسكرين تشكيل حكومة جديدة.