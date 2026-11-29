تجددت الاحتجاجات في قطاع التعليم ، مع مواصلة المعلمين اعتصاماتهم في عدد من المدن، احتجاجًا على تأخر تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بمستحقاتهم المالية وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

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وشملت التحركات مدن وبنغازي ومسلاتة وصرمان، حيث طالب المعلمون بتسوية الملفات العالقة، مؤكدين استمرار اعتصامهم إلى حين تنفيذ مطالبهم. ففي العاصمة، نظموا مظاهرة في ميدان ، فيما شهدت وقفة أمام مراقبة التربية والتعليم، واعتصامًا أمام مقر البلدية في مسلاتة، بالتزامن مع تحرك مماثل في صرمان.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الخلاف بين النقابة العامة للمعلمين وحكومة برئاسة ، ولا سيما بشأن صرف الفروقات المالية المتأخرة، إذ تطالب النقابة بدفع الدفعة الأولى المقدرة بألفي لكل معلم، وتسوية بقية المستحقات المرتبطة بالمسار الوظيفي.

كما تشمل المطالب صرف علاوة الحصة، وتوحيد جدول المرتبات، وتوضيح آليات تطبيق التأمين الصحي، إلى جانب تسوية أوضاع المعلمين المتعاقدين وصرف رواتبهم المتأخرة.

وتعتبر النقابة أن مرور نحو شهرين على التفاهمات مع الحكومة من دون وصول المستحقات إلى حسابات المعلمين يجعل تلك الاتفاقات غير كافية، مشددة على أن إحالة الكشوفات وتخصيص الأموال لا يعنيان تنفيذ الالتزامات ما لم تُصرف فعليًا.

في المقابل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تخصيص أكثر من 1.164 مليار دينار ليبي للدفعة الأولى من فروقات المرتبات، إلى جانب تسييل نحو 719 مليون دينار لصرف علاوة الحصص عن العام الدراسي 2025-2026، لتبلغ قيمة المخصصات مجتمعة نحو 1.883 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 1.36 مليار دولار.

وسبق للدبيبة أن دعا المعلمين إلى إنهاء الاعتصام واستئناف العمل في ، مؤكدًا موافقة حكومته على مطالبهم والبدء بإجراءات الصرف، كما عقد لقاءات مع ممثليهم في محاولة لاحتواء الأزمة.

إلا أن حراك المعلمين تمسك بموقفه، معتبرًا أن التعهدات والإعلانات المالية لا تكفي لإنهاء الاحتجاجات ما لم تصل الأموال إلى مستحقيها.

ولا يقتصر تأثير الأزمة على المطالب المالية والمهنية، بل يمتد إلى انتظام العام الدراسي ومصلحة التلاميذ، في ظل استمرار الاحتجاجات التي تضع الحكومة أمام تحدي ترجمة تعهداتها إلى إجراءات فعلية تنهي حالة التوتر في القطاع التعليمي.