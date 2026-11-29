أعلن المتحدث باسم ، اللواء الركن ، اليوم الأحد، تدمير خمسة أهداف مرتبطة بقدرات تشغيلية ومنشآت حيوية تابعة للحوثيين في ميناء رأس .

كما أكد تدمير 19 هدفاً تُستخدم في دعم عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأوضح المالكي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الضربات جاءت "رداً عسكرياً على محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ويكتسب ميناء رأس عيسى أهمية استراتيجية نظراً لموقعه على وارتباطه بمنشآت نفطية ومرافق لوجستية يسيطر عليها الحوثيون في محافظة الحديدة.

وجاءت الضربات بالتزامن مع تهديد الحوثيين باستهداف ميناء جدة وموانئ سعودية أخرى على البحر الأحمر، رداً على الهجمات، مع تحذير العاملين والسفن من البقاء فيها.

وتندرج هذه العمليات ضمن استهداف القدرات العسكرية للحوثيين، ولا سيما منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بهدف الحد من الهجمات التي تستهدف المدنيين.