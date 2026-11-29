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أفاد تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" ، بأن تدخل الرئيس الأميركي في عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" أثار تساؤلات بشأن تضارب المصالح واستغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب شخصية.وأشار التقرير إلى أن هذا التدخل لا يقتصر على تحقيق مكاسب مالية محتملة لترامب، بل قد يساهم أيضاً في تعزيز قطاع ، الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الأميركي، بما قد ينعكس على مستوى الدعم السياسي المتراجع للرئيس الأميركي.ورأى التقرير أن ما يقوم به يعيد إلى الواجهة نمطاً من الممارسات السياسية القائمة على المحسوبيات والمنافع الشخصية، بدلاً من تغليب المصلحة العامة، مستعيداً بذلك مصطلح "الفساد القديم" (Old Corruption) الذي استخدمه الكاتب والسياسي ويليام كوبت في عشرينيات القرن التاسع عشر لوصف نظام يقوم على الامتيازات والمصالح الخاصة.وأضاف التقرير أن هذا المفهوم يضع الأغلبية الجديدة في الكونغرس ومجلس الشيوخ أمام اختبار يتمثل في قدرتها على الحد من هذه الممارسات، والعمل المبادئ الديمقراطية الأساسية.ورأى التقرير أن تدخل ترامب في عودة هوانغ إلى قيادة "إنفيديا" يطرح إشكالية تتعلق بحدود العلاقة بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية، ولا سيما عندما تتداخل المنافع الشخصية مع القرارات التي يفترض أن تخدم الصالح العام.