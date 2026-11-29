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أفادت صحيفة "التلغراف" بأن الغواصات النووية الخمس التابعة للبحرية الملكية البريطانية من طراز "أستيوت" غير قادرة على تنفيذ عمليات قتالية، بسبب تأخر أعمال الصيانة ونقص الإمكانات اللازمة لها.
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وأشارت الصحيفة إلى أن الغواصات الخمس لا تزال راسية في الموانئ بانتظار الصيانة، رغم تزايد الحاجة إليها في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
وبحسب التقرير، تنتظر هذه الغواصات دورها في جدول الصيانة منذ أيار الماضي، إذ تُمنح الأولوية لإصلاح غواصات "فانغارد"، فيما تنتظر بعض غواصات "أستيوت" سنوات للخضوع لعمليات صيانة شاملة.
وأرجعت الصحيفة هذا النقص إلى سنوات من التقشف وتقليص الإنفاق على البنية التحتية المخصصة للصيانة، محذرة من أن استمرار الوضع قد يهدد قدرة بريطانيا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولفت التقرير إلى أن حجم أسطول الغواصات البريطاني تراجع بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة، من 31 غواصة إلى تسع غواصات فقط.