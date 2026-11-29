كشفت القناة 12 ، أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ، رفض طلب رئيس الوزراء التحرك عسكرياً بشكل فوري ضد ، مشترطاً مشاركة في أي ضربة محتملة.

وأوضحت القناة أن طرح خلال اجتماعه مع آيزنكوت ضرورة التحرك الفوري ضد إيران، غير أن الأخير رفض الطلب، مشدداً على ضرورة أن تكون طرفاً في أي عمل عسكري ضد ، على الأقل في المرحلة الراهنة.

كما أفادت القناة بأن آيزنكوت يخطط للإعلان عن حكومته الجديدة خلال الأسبوع الجاري، بعدما وصلت مفاوضاته مع نتنياهو بشأن تشكيل إلى طريق مسدود.

وكان الطرفان قد أقرا في وقت سابق الأحد بوجود "خلافات جوهرية" بينهما، فيما قرر آيزنكوت وقف المفاوضات مع نتنياهو وحزب الليكود.