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كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحرك عسكرياً بشكل فوري ضد إيران، مشترطاً مشاركة الولايات المتحدة في أي ضربة محتملة.
وأوضحت القناة أن نتنياهو طرح خلال اجتماعه مع آيزنكوت صباح الأحد ضرورة التحرك الفوري ضد إيران، غير أن الأخير رفض الطلب، مشدداً على ضرورة أن تكون واشنطن طرفاً في أي عمل عسكري ضد طهران، على الأقل في المرحلة الراهنة.
كما أفادت القناة بأن آيزنكوت يخطط للإعلان عن حكومته الجديدة خلال الأسبوع الجاري، بعدما وصلت مفاوضاته مع نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى طريق مسدود.
وكان الطرفان قد أقرا في وقت سابق الأحد بوجود "خلافات جوهرية" بينهما، فيما قرر آيزنكوت وقف المفاوضات مع نتنياهو وحزب الليكود.