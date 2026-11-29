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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني وافق الأحد على دخول أول دفعة تجريبية من قوة الاستقرار الدولية إلى غزة بهدف نزع سلاح حركة حماس.
وقالت الوزارة في بيان إن "هدف إسرائيل واضح ولم يتغير: نزع سلاح حماس"، وفق رويترز.
كما أضافت أن إسرائيل ستواصل العمل مع الولايات المتحدة ومجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن جميع المسائل المتعلقة بغزة.
فيما اتهمت الخارجية الإسرائيلية حركة حماس بانتهاك الاتفاقات، وقالت: "لن تبدأ أي عملية لإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع بأكمله من السلاح".
وتُعدّ قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في تشرين الأول 2025، وأوكل إليها مهام متنوعة، من بينها تسهيل إيصال المساعدات.