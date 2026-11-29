أعلنت أن الأمني وافق الأحد على دخول أول دفعة تجريبية من قوة الاستقرار الدولية إلى غزة بهدف نزع سلاح حركة .

وقالت الوزارة في بيان إن "هدف واضح ولم يتغير: نزع سلاح حماس"، وفق .

كما أضافت أن إسرائيل ستواصل العمل مع ومجلس السلام التابع للرئيس الأميركي بشأن جميع المسائل المتعلقة بغزة.

فيما اتهمت الخارجية حركة حماس بانتهاك الاتفاقات، وقالت: "لن تبدأ أي عملية لإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع بأكمله من السلاح".

وتُعدّ قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في تشرين الأول 2025، وأوكل إليها مهام متنوعة، من بينها تسهيل إيصال المساعدات.